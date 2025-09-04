Hân hoan trước ngày khai trường

Sáng mai 5/9, học sinh, sinh viên toàn tỉnh Phú Thọ sẽ hòa mình trong một lễ khai giảng đặc biệt - lần đầu tiên cả nước đồng loạt tổ chức cùng thời gian ở tất cả các cấp học tại 34 tỉnh, thành phố. Lễ khai giảng năm học 2025-2026 gắn với sự kiện ý nghĩa kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trước thềm lễ khai giảng đặc biệt này, học sinh háo hức mong đợi, sẵn sàng bước tiếp hành trình trưởng thành đầy niềm vui và khát vọng.

Em Đỗ Tú Linh, học sinh lớp 1A5, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng phấn khởi chuẩn bị cho ngày khai giảng.

Hôm nay 4/9, em Đỗ Tú Linh, học sinh lớp 1A5, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (phường Nông Trang) hồi hộp trước lễ khai giảng đầu tiên khi chính thức trở thành học sinh cấp 1. Lớp 1A5 của Tú Linh có 44 bạn, những ngày đầu tựu trường, ai cũng có chút bỡ ngỡ nhưng chỉ sau vài ngày đã nhanh chóng hòa nhập, ríu rít kể chuyện, chơi đùa và cùng nhau học tập.

Từ nhiều ngày nay, Tú Linh đã say sưa ngắm bộ đồng phục mới, đôi giày trắng được mẹ lau cẩn thận cùng chiếc cặp hồng nhỏ xinh đựng sách vở thơm mùi giấy mới. Tối nào em cũng hào hứng nghe bố mẹ kể về ngày khai giảng xưa, rồi líu lo hỏi về ngày khai giảng tới. Cả gia đình cũng chung niềm vui, cùng chuẩn bị chu đáo để sáng 5/9 đưa em đến trường, chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ mở ra một chặng đường học tập mới. Với Tú Linh, ngày khai giảng không chỉ là ngày đặc biệt, mà còn là khởi đầu cho bao ước mơ và khám phá mới mẻ đang chờ phía trước.

Chị Đỗ Thị Ngọc Anh, mẹ của Tú Linh cho biết: "Cả gia đình những ngày này đều háo hức, mong chờ lễ khai giảng đầu tiên của con. Điều tôi mong mỏi nhất là con bước vào lớp 1 với tâm thế vui vẻ, tự tin và có một khởi đầu thật tốt đẹp cho chặng đường học tập mới."

Học sinh Trường THPT Hạ Hòa (xã Hạ Hòa) sẵn sàng cho năm học mới.

Nếu như với những học sinh lớp 1 như Tú Linh, lễ khai giảng đầu tiên đầy sự háo hức, hồn nhiên thì với em Hà Khánh Chi (phường Việt Trì), học sinh lớp 12 chuyên Pháp, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, lễ khai giảng ngày mai lại mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là lễ khai giảng cuối cùng của những năm tháng em học tập dưới mái trường phổ thông. Khánh Chi tâm sự: "Mỗi mùa khai giảng đều để lại trong em những cảm xúc riêng, nhưng năm nay có lẽ là nhiều lắng đọng nhất. Em vừa háo hức chào đón một năm học mới, vừa có chút bồi hồi, bởi chỉ còn chưa đầy một năm nữa em sẽ rời mái trường này để bước sang một chặng đường khác."

Cùng với sự hồi hộp, Khánh Chi và các học sinh lớp 12 không tránh khỏi những lo lắng khi phía trước là kỳ thi quan trọng. Thế nhưng, xen lẫn trong những nỗi lo ấy là quyết tâm học tập và nỗ lực hết mình để chuẩn bị hành trang vững chắc cho tương lai.

Khánh Chi đã sớm chuẩn bị đầy đủ đồng phục để ngày mai thật chỉn chu trong buổi lễ đặc biệt. Em hình dung quang cảnh sân trường rực rỡ cờ hoa, tiếng trống khai trường vang lên và mình cùng các bạn hát Quốc ca trong không khí trang nghiêm. Hơn ai hết, em hiểu rằng, ngày mai không chỉ đánh dấu khởi đầu của năm học mới, mà còn là lời nhắc nhở về khoảng thời gian còn lại để cố gắng, gắn bó và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.

Trường Đại học Hùng Vương đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chào đón sinh viên bắt đầu năm học mới.

Ở một nấc thang mới của hành trình tri thức, Quyết Khánh Linh (xã Yên Lập) – tân sinh viên lớp K23 Giáo dục tiểu học, Khoa Giáo dục tiểu học và mầm non, Trường Đại học Hùng Vương háo hức chờ đợi lễ khai giảng đầu tiên của thời sinh viên. Không còn là không khí quen thuộc của những buổi chào cờ dưới mái trường phổ thông, giờ đây Khánh Linh sắp bước vào một môi trường rộng lớn hơn, nơi có giảng đường, thầy cô và bạn bè đến từ nhiều vùng quê khác nhau.

Chuẩn bị cho ngày khai giảng, Khánh Linh đã dành cả buổi tối sắp xếp lại góc học tập, dán thêm vài tấm ảnh nhỏ chụp kỷ niệm ngày nhập học lên kệ sách, tạo không gian học tập thật ấm áp cho năm học mới. Chiếc ba lô chứa đầy sách vở, bút thước mới và tấm thẻ sinh viên khiến em không giấu nổi niềm vui và tự hào khi được học tập dưới mái trường Đại học Hùng Vương. Ngày mai, em sẽ sánh vai cùng những người bạn mới, cùng nhau hô vang khẩu hiệu của tuổi trẻ, đánh dấu một khởi đầu đáng nhớ cho hành trình sinh viên.

Khánh Linh tự nhủ sẽ nỗ lực hết mình, không chỉ cố gắng học tập thật tốt mà còn rèn luyện để trưởng thành hơn trong suy nghĩ, tích lũy trải nghiệm và tự tin theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên. Em chia sẻ: “Em mong 4 năm học tới sẽ tràn đầy niềm vui và nhiều trải nghiệm mới, để mỗi ngày ở giảng đường đều trở thành một kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ”.

Học sinh Trường Tiểu học Tân Dân (phường Việt Trì) đã sẵn sàng bước vào năm học mới với nhiều niềm vui và trải nghiệm mới.

Từ niềm háo hức đầy hồn nhiên của học sinh lớp 1, sự bồi hồi xen lẫn quyết tâm của học sinh cuối cấp trước kỳ thi lớn, đến sự rộn ràng và khát vọng của những tân sinh viên bắt đầu hành trình mới... Tất cả hòa chung không khí rộn ràng, hân hoan cùng học sinh, sinh viên cả nước bước vào năm học mới.

Với sự đồng hành của gia đình, nhà trường, thầy cô và toàn xã hội, tin rằng, học sinh, sinh viên Phú Thọ sẽ biến niềm vui ngày khai trường thành động lực chinh phục tri thức, rèn luyện bản lĩnh, nuôi dưỡng hoài bão lớn lao. Một năm học mới bắt đầu, hứa hẹn viết tiếp những trang đẹp đẽ trong truyền thống hiếu học của quê hương Đất Tổ.

Thành An