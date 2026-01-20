“Hàn Quốc dùng AI trong công nghiệp văn hóa với tốc độ kinh ngạc”

Hàn Quốc đưa trí tuệ nhân tạo vào sản xuất phim, âm nhạc và truyền hình với kỳ vọng tạo bước chuyển lớn trong công nghiệp văn hóa.

Chính phủ Hàn Quốc coi AI là động lực tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp nội dung, tích cực đầu tư và xây dựng chính sách nhằm thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ vào văn hóa, nghệ thuật và truyền thông, qua đó duy trì sức cạnh tranh của làn sóng Hallyu (làn sóng văn hóa Hàn) trên thị trường toàn cầu

Hồi tháng 12/2025, tại buổi phỏng vấn về các chương trình truyền hình liên quan đến AI của đài YTN, ông Lee Sang Hoon - Cục trưởng Cơ quan Phát thanh Truyền hình và Truyền thông Hàn Quốc (Korea Communications Agency - KCA) cho biết AI đang trở thành công nghệ cốt lõi, góp phần làm thay đổi toàn diện phương thức sản xuất K-content (bao gồm nhiều lĩnh vực sáng tạo, phân phối nội dung giải trí, trong đó có âm nhạc, phim ảnh, webtoon, game).

Thành viên Naevis - được tạo bằng AI - ra mắt MV đầu tay “Done”. Video: YouTube/ SMTOWN

Các nội dung do AI tạo ra được sử dụng trong nhiều thể loại nhằm tự động hóa các khâu như biên tập video, tạo phụ đề, tổng hợp giọng nói, xử lý hiệu ứng hình ảnh (VFX), các công đoạn hậu kỳ cho đến phân phối.

Chosun Biz từng nhận định “Hàn Quốc hiện sử dụng trí tuệ nhân tạo với tốc độ đáng kinh ngạc”, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, công nghiệp giải trí. Nhờ những phản ứng tích cực từ người dùng nước này, AI được nhìn nhận như một công cụ giúp nâng cao hiệu suất và mở rộng khả năng sáng tạo.

Một trong những tác động tích cực nhất là ở lĩnh vực phim ảnh. Các công cụ này hỗ trợ viết kịch bản và đề xuất bố cục cảnh quay trong các chương trình giải trí, cũng như xây dựng bối cảnh kỹ thuật số và tự động hiệu chỉnh màu sắc trong sản xuất phim truyền hình.

Taxi Driver 3 là một trong những bộ phim truyền hình tiêu biểu ứng dụng AI. Ở tác phẩm này, AI hỗ trợ xử lý hơn 100 cảnh mỗi tập, bao gồm loại bỏ phông nền, chỉnh sửa khuôn mặt diễn viên và ghép diễn xuất, rút ngắn đáng kể thời gian sản xuất.

Ở bộ phim ăn khách Nữ hoàng nước mắt, một số phân cảnh nhân vật di chuyển giữa rừng phủ tuyết, được tạo bằng công nghệ Generative AI (Chatbot AI tạo sinh, có thể tạo ra nội dung mới mô phỏng sự sáng tạo của con người). Công nghệ này cho phép tái hiện không gian tự nhiên với mức độ chi tiết cao và đồng bộ với diễn xuất của diễn viên. Kỹ thuật giúp mở rộng phạm vi biểu đạt hình ảnh, nhất là ở những bối cảnh khó tái hiện bằng phương pháp quay truyền thống.

Cảnh quay rừng tuyết trong “Nữ hoàng nước mắt”

Ở Wonderland, phim có chủ đề về AI, êkíp dùng công nghệ xử lý hình ảnh hay dựng bối cảnh thông thường, đồng thời tạo giọng nói cho nhân vật dựa trên giọng thật của diễn viên Gong Yoo. Điện ảnh Hàn Quốc cũng thử nghiệm AI trong việc làm trẻ hóa diễn viên và tạo nhân vật không tồn tại ngoài đời thực.

Không chỉ phim ảnh, AI được sử dụng trong các chương trình giải trí, nhất là ngành âm nhạc. Tại Diễn đàn Công nghiệp Văn hóa Hàn Quốc ngày 18/12/2025, Herald Economy cho biết, “AI sẽ phát triển từ vai trò hỗ trợ trong sản xuất nội dung thành một làn sóng Hallyu tiên tiến về công nghệ, với các nghệ sĩ AI thay thế nghệ sĩ thực”.

Điển hình là nhóm nhạc ảo MAVE:, một trong số nhóm Kpop ảo đầu tiên với các thành viên được tạo bởi machine learning, deepfake và CGI 3D. Thành viên AI khác như Naevis của SM Entertainment cũng đã ra mắt độc lập với single đầu tay vào năm 2024, giọng hát và hình ảnh được AI tổng hợp và xử lý.

AI còn được dùng để tạo cảnh và hiệu ứng hình ảnh trong MV Kpop. Chẳng hạn, nhóm aespa sử dụng công nghệ trong MV Supernova, nơi các cảnh mô phỏng chuyển động khuôn mặt kết hợp với hiệu ứng do công nghệ tái tạo, cân đối với biểu cảm nghệ sĩ thật.

Theo YTN Science, sự hỗ trợ từ Chính phủ Hàn Quốc, các cơ quan chức năng như Cơ quan Phát thanh - Truyền hình - Truyền thông và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng chính sách và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành công nghiệp K-content. Các chương trình hỗ trợ này bao gồm cả việc tài trợ các dự án sản xuất nội dung sử dụng AI, đào tạo nhân lực và phát triển hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất số lượng lớn nội dung chất lượng cao.

Nhận định AI nên được xem là “công cụ mở rộng năng lực sáng tạo, chứ không phải chủ thể thay thế con người”, ông Lee Sang Hoon cho rằng thách thức lớn nhất của ngành công nghiệp văn hóa Hàn Quốc ở giai đoạn tới không nằm ở tốc độ ứng dụng công nghệ mà ở cách xây dựng chuẩn mực sử dụng AI.

“Chúng ta cần bảo vệ bản quyền và giữ vai trò trung tâm của con người trong sáng tạo nội dung”, ông Lee nói.

Theo vnexpress.net