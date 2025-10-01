Hành động đẹp của Thượng uý Hà Tiến Dũng

Ngày 29/9/2025, giữa lúc Bão số 10 đổ bộ, mực nước ở các sông suối dâng cao, Công an xã Tân Mai triển khai lực lượng phòng chống bão lũ. Trên đường đi thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Thượng uý Hà Tiến Dũng đã nhặt được một bọc túi ni lông rơi gần đầu cầu ngầm Sạn Sộp, xã Tân Mai.

Sau khi nhặt được tài sản đồng chí đã báo cáo Chỉ huy đội và lãnh đạo đơn vị để kịp thời tiến hành xác minh, liên hệ để trao trả tài sản cho người đánh rơi. Được biết tài sản trên là của Chị Bùi Thị Duyên, (địa chỉ xóm Sạn Sộp, Tân Mai) trên đường đi làm vì vội vàng đi qua ngầm cầu, thời tiết mưa to, gió lớn chị đã đánh rơi một bọc túi màu đen khoác sau lưng bên trong có 1 máy tính xách tay, 10 triệu đồng tiền mặt và nhiều loại giấy tờ, sổ sách quan trọng. Khi bị rơi tài sản chị đã hốt hoảng, đi tìm nhiều nơi trong cơn bão lũ.

Ngay sau đó, Thượng uý Hà Tiến Dũng đã liên hệ và tiến hành trao trả lại toàn bộ tài sản nói trên cho chị Bùi Thị Duyên.

Thượng uý Hà Tiến Dũng trao trả lại toàn bộ tài sản cho chị Bùi Thị Duyên

Nhận lại đầy đủ giấy tờ, tài sản, chị Bùi Thị Duyên vô cùng xúc động, vui mừng và đã gửi thư cảm ơn lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ nói chung, Công an xã Tân Mai nói riêng về nghĩa cử cao đẹp, nhân văn.

Hành động của đồng chí Thượng uý Hà Tiến Dũng để lại hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an xã Tân Mai nói riêng và Công an tỉnh Phú Thọ trong lúc các lực lượng lượng và Nhân dân đang gồng mình chống chọi với thiên tai.

Đinh Thắng