Hành trình kết nối yêu thương

Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề, một hành trình thầm lặng nhưng đong đầy yêu thương tiếp tục được khởi hành. Không còi xe ưu tiên, không mệnh lệnh xuất quân, chuyến đi của những người lính mang sắc phục Công an Nhân dân lần này mang theo sứ mệnh của sự sẻ chia, trách nhiệm và nghĩa tình với Nhân dân. Đó là hành trình thiện nguyện đầy nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, mở đầu cho chuỗi hoạt động vì cộng đồng trong những ngày đầu năm mới 2026.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Việt Nam (TAL) trao tặng 25 bộ máy tính cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Mai Châu.

Với cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, công tác thiện nguyện không phải là hoạt động mang tính thời điểm hay phong trào nhất thời. Trải qua nhiều năm, những việc làm hướng về cơ sở, về vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn đã trở thành nét đẹp thường xuyên, được duy trì bằng tinh thần tự giác, trách nhiệm và tấm lòng của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Chính từ những chuyến đi âm thầm ấy, hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân “vì Nhân dân phục vụ” được khắc họa một cách gần gũi, chân thành và đầy xúc động.

Mới đây, trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Việt Nam (TAL) – một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh, có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội tổ chức thành công chương trình trao tặng máy vi tính và trang thiết bị học tập cho các trường học tại hai xã miền núi Khả Cửu và Mai Châu. 45 bộ máy vi tính cùng 20 bộ bàn ghế, với tổng trị giá 216 triệu đồng đã được trao tận tay các nhà trường. Mỗi món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng và tình cảm sâu nặng của những người lính xuất nhập cảnh đối với sự nghiệp trồng người nơi vùng cao.

Những món quà đầy ý nghĩa giúp thầy, cô và học sinh trường THCS Đông Cửu, xã Khả Cửu có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, tự tin hơn trong học tập và cuộc sống.

Tại Trường THCS Đông Cửu, xã Khả Cửu, niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt thầy, cô giáo và học sinh khi phòng tin học của nhà trường được tiếp thêm “sinh lực” mới. Những bộ máy vi tính được lắp đặt ngay ngắn, sẵn sàng phục vụ công tác giảng dạy và học tập, mở ra cơ hội để nhà trường từng bước đổi mới phương pháp giáo dục, giúp học sinh tiếp cận tri thức hiện đại, bắt nhịp với yêu cầu của thời đại số.

Xúc động trước sự quan tâm của lực lượng Công an, đại diện nhà trường chia sẻ: “Đối với một trường học miền núi như chúng tôi, sự hỗ trợ này thực sự quý giá. Những bộ máy vi tính không chỉ giúp thầy, cô đổi mới bài giảng mà còn giúp các em học sinh có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, mở rộng hiểu biết, tự tin hơn trong học tập và cuộc sống. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với tập thể nhà trường.”

Rời Khả Cửu, đoàn công tác tiếp tục hành trình đến xã Mai Châu, nơi Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên vẫn còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt là chưa có phòng máy vi tính phục vụ giảng dạy. Tại đây, 25 bộ máy vi tính đã được trao tặng để xây dựng phòng máy đầu tiên cho Trung tâm. Những bộ máy ấy không chỉ lấp đầy khoảng trống về cơ sở vật chất mà còn mở ra cánh cửa tri thức mới cho hàng trăm học sinh, giúp các em từng bước được trang bị kỹ năng số – hành trang không thể thiếu trong quá trình học tập, lập nghiệp và hội nhập.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, Thượng tá Bùi Minh Tiến - Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh cho biết: Việc hỗ trợ trang thiết bị dạy học, nhất là máy vi tính không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự sẻ chia về tinh thần, góp phần giúp các em học sinh vùng khó khăn từng bước thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận tri thức, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và chuyển đổi số hiện nay. Đây cũng là trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đối với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Chương trình trao tặng lần này không chỉ là một hoạt động thiện nguyện đơn lẻ mà còn là dấu mốc mở đầu cho chuỗi hành trình thiện nguyện tiếp theo của đơn vị trong dịp Tết Nguyên đán và thời gian tới. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh mong muốn góp phần mang đến một mùa Xuân ấm áp, đủ đầy hơn cho những địa phương còn nhiều khó khăn, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

Những chương trình thiện nguyện sẽ tiếp tục được Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh triển khai trong năm 2026 và những năm tiếp theo nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

Hoạt động thiện nguyện này tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm xã hội và truyền thống của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh trong công tác an sinh xã hội. Qua từng hành động nhỏ nhưng ý nghĩa, đơn vị đã và đang góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, bồi đắp niềm tin của Nhân dân, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, ngoài việc tranh thủ vận động các doanh nghiệp đồng hành ủng hộ, công tác thiện nguyện của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh sẽ tiếp tục được lan tỏa bằng sự sẵn sàng tình nguyện, đóng góp kinh phí từ những cán bộ, chiến sĩ trong phòng. Từ đó, tiếp tục thắp sáng những ước mơ nơi vùng cao để mỗi mùa Xuân đi qua đều đọng lại hơi ấm của nghĩa tình, của niềm tin và của lòng nhân ái.

Lê Minh