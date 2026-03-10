HĐND phường Việt Trì tổng kết nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 10/3, HĐND phường Việt Trì khóa I tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, HĐND phường Việt Trì đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục và hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ, HĐND phường đã tổ chức 69 kỳ họp, chất lượng các kỳ họp ngày càng được nâng cao. Qua các kỳ họp, HĐND phường đã ban hành 285 nghị quyết quan trọng, tập trung vào phát triển kinh tế – xã hội và sắp xếp tổ chức bộ máy. Các nghị quyết được ban hành kịp thời, sát thực tiễn, đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác quản lý, điều hành của chính quyền.

Cùng với đó, hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban và từng đại biểu HĐND ngày càng đi vào chiều sâu; nhiều ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đã được tiếp thu, giải quyết, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường ước đạt 1.178 tỷ đồng; hạ tầng đô thị từng bước được đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm, an sinh xã hội được chú trọng. An ninh, quốc phòng được giữ vững.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND phường Việt Trì xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các kỳ họp và hoạt động giám sát; phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần xây dựng chính quyền phường hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 được khen thưởng.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND phường đã tặng Giấy khen cho 24 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Trường Giang