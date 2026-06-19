HĐND xã Vĩnh Tường tổ chức Kỳ họp thứ Ba, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ngày 19/6, HĐND xã Vĩnh Tường khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe UBND xã trình bày Tờ trình và Đề án sắp xếp thôn trên địa bàn xã Vĩnh Tường; Tờ trình và Đề án thành lập, tổ chức lại các phòng thuộc UBND xã. Nghe Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã trình bày báo cáo thẩm tra đối với các nội dung được giao thẩm tra.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu HĐND xã đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình, đề án được trình tại kỳ họp. Trên cơ sở đó, HĐND xã đã biểu quyết thông qua 2 nghị quyết gồm: Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp thôn trên địa bàn xã Vĩnh Tường và Nghị quyết thành lập, tổ chức lại các phòng thuộc UBND xã Vĩnh Tường với tỷ lệ tán thành cao.

Các nghị quyết được thông qua là cơ sở quan trọng để tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương; đồng thời góp phần thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, lãnh đạo HĐND xã đề nghị UBND xã, các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, bảo đảm đúng quy định, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Thu Thủy