Hiền Lương: Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Những năm gần đây, xã Hiền Lương đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế. Phát huy lợi thế về đất đai, nguồn nước và khí hậu, xã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khuyến khích người dân xây dựng các mô hình kinh tế tổng hợp, chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả, giúp người dân nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Hiền Lương là địa phương có nhiều tiềm năng, thế mạnh về sản xuất nông, lâm nghiệp. Tuy nhiên, quy mô các mô hình kinh tế vẫn mang tính nhỏ lẻ, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chậm dẫn đến hiệu quả kinh tế chưa cao. Nhận diện rõ những khó khăn, hạn chế của địa phương, xã khuyến khích người dân đẩy mạnh phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, chuỗi giá trị; phát triển chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang trại gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ chủ trương khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa của cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất.

Một trong những mô hình tiêu biểu là nuôi ốc nhồi thương phẩm của ông Nguyễn Đức Phong ở khu 10, Xuân Áng. Trên diện tích 1.500m2 ao, ông Phong cải tạo lại hệ thống bờ bao, làm ao nuôi ốc nhồi sinh sản và thương phẩm. Ông cho biết: Ốc nhồi dễ nuôi, ít dịch bệnh, tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên. Mỗi năm, gia đình ông xuất bán khoảng 2 tấn ốc, thu nhập hơn 100 triệu đồng. Không chỉ bán ốc thương phẩm, ông còn cung cấp giống cho bà con trong xã, tạo thêm nguồn thu ổn định.

Mô hình nuôi ốc nhồi cho thu nhập ổn định của ông Nguyễn Đức Phong ở khu 10, Xuân Áng.

Song song với đó, mô hình nuôi ong mật của hộ anh Đỗ Giang Nam cũng đang mang lại hiệu quả kinh tế. Tận dụng diện tích đồi, anh Nam đầu tư nuôi 20 đàn ong mật. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật và khai thác theo mùa, mỗi năm anh thu được 200 lít mật ong, thu về gần 100 triệu đồng. Anh Nam chia sẻ: Nuôi ong không tốn nhiều chi phí, ít rủi ro, lại thân thiện với môi trường. Quan trọng là phải chọn vị trí đặt đàn ong hợp lý, gần nguồn hoa, giữ vệ sinh tốt để đàn phát triển ổn định.

Đồng chí Nguyễn Anh Quốc - Chủ tịch UBND xã cho biết: Những mô hình kinh tế đa dạng như nuôi ong mật, nuôi ốc nhồi đã cho thấy sự năng động, sáng tạo của người dân trong phát triển sản xuất. Xã khuyến khích nhân rộng các mô hình phù hợp với điều kiện địa phương, đồng thời phối hợp với các ngành chuyên môn mở lớp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn bà con liên kết tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định. Bên cạnh đó xã chú trọng hướng dẫn người dân tiếp cận với các chính sách ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, ưu tiên phát triển các cây trồng, vật nuôi có thế mạnh. Khuyến khích thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác để người dân liên kết sản xuất, thúc đẩy việc phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung.

Hiện nay, nhiều hộ dân ở Hiền Lương tiếp tục nhân rộng mô hình nuôi ốc nhồi, nuôi ong lấy mật xen canh trong vùng trồng cây ăn quả. Những mô hình này không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn thu nhập mà còn tạo chuỗi giá trị khép kín, thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.

Tận dụng diện tích đất đồi của gia đình, anh Đỗ Giang Nam nuôi 20 đàn ong mật, mỗi năm thu về gần 100 triệu đồng.

Việc xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả đã góp phần không nhỏ trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn. Thu nhập bình quân đầu người của xã ước thực hiện đến hết năm 2025 đạt 55,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,93%, cận nghèo còn 3,75%...

Hiền Lương hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới. Hiệu quả của các mô hình kinh tế đã khẳng định sự đúng hướng trong quá trình chuyển đổi sản xuất của địa phương, mở ra triển vọng để Hiền Lương trở thành xã nông thôn mới trong thời gian tới.

Hoàng Hương