Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hiền Quan lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Hiền Quan nỗ lực thực hiện các khâu đột phá

Đảng bộ xã Hiền Quan được thành lập ngày 01/7/2025 trên cơ sở sáp nhập các xã: Bắc Sơn, Hiền Quan và Thanh Uyên. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hiền Quan lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, sáng tạo và quyết tâm, xã Hiền Quan tập trung thực hiện các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025- 2030 nhằm khai thác tiềm năng, huy động nguồn lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Hệ thống giao thông kết nối liên vùng mở ra cơ hội để xã Hiền Quan phát triển trong những năm tới.

Kết quả tạo đòn bẩy

Sau sáp nhập, hệ thống chính trị địa phương bước đầu được kiện toàn và đi vào hoạt động ngay không bị gián đoạn. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong nhiệm kỳ qua, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hiền Quan đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện cơ bản đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

Về kinh tế, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 7,9 tỷ đồng, vượt 12% mục tiêu đề ra; vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.859 tỷ đồng, vượt 42% so với kế hoạch. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản đạt 128,8 triệu đồng. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh, với 80% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số và 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93,9%, 95% khu dân cư văn hóa. Tất cả trường học đều đạt chuẩn quốc gia. 100% trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm đủ vắc xin. 100% dân số sử dụng nước sạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,6% và hộ cận nghèo còn 3,9%. Thu nhập bình quân đạt 51 triệu đồng/người/năm.

Làng nghề mộc Minh Đức hiện giải quyết việc làm cho gần 400 lao động địa phương với thu nhập ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Đảng bộ xã có 89,48% chi bộ và 95,48% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm. Đặc biệt, 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp 80 đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững với 198/198 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Phong trào “Dân vận khéo” được triển khai bài bản với 13 mô hình hiệu quả và 152 nội dung dân vận chính quyền được triển khai, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và chính quyền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển kinh tế ở xã Hiền Quan chưa thực sự bền vững, một số phong trào văn hóa, thể thao chưa đồng đều. Công tác giải phóng mặt bằng đôi khi chưa quyết liệt, ảnh hưởng đến vấn đề thu hút đầu tư. Những bài học kinh nghiệm từ nhiệm kỳ qua như phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên sẽ là nền tảng để xã Hiền Quan khắc phục hạn chế, hướng tới mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Sau khi sáp nhập, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân.

Xác định hai khâu đột phá

Hiền Quan là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng, có vị trí thuận lợi, hệ thống giao thông kết nối, quy hoạch đồng bộ. Thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính xã đã mở ra không gian, vị trí địa lý thuận lợi phát triển công nghiệp, logistics và du lịch... Đồng chí Nguyễn Chí Thắng, Bí thư Đảng uỷ xã khẳng định: Để Hiền Quan phát triển nhanh và bền vững, chúng tôi xác định cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tiếp tục khẳng định vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết, sức mạnh của Nhân dân và cả hệ thống chính trị, vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Phát huy nội lực, tranh thủ sự lãnh đạo, hỗ trợ của cấp trên tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo và đảm bảo an sinh xã hội...

Hiền Quan hiện còn lưu giữ nhiều giá trị văn hoá truyền thống, trong đó có hát Ghẹo.

Từ quan điểm ấy, Đảng bộ xã Hiền Quan xác định hai khâu đột phá chính, nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện trong nhiệm kỳ 2025- 2030 đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thu hút các dự án đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó, xã ưu tiên xây dựng hạ tầng chuyển đổi số, khu, cụm công nghiệp, logistics, giao thông kết nối, lưới điện và cấp thoát nước đồng bộ. Đây là nền tảng để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Khâu đột phá thứ hai là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất nông nghiệp cận đô thị, trong đó tập trung hình thành các chuỗi sản xuất nông nghiệp, phát triển các sản phẩm OCOP mang tính đặc thù, áp dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa, đưa các giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao vào sản xuất sẽ được ưu tiên để nâng cao giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh.

Để đạt được các chỉ tiêu chủ yếu như: Thu ngân sách đạt 10,25 tỷ đồng vào năm 2030, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 800 tỷ đồng, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%, phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Đảng bộ xã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát triển kinh tế nông nghiệp và công nghiệp; cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý; phát triển văn hóa - xã hội và an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh.

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hiền Quan quyết tâm thực hiện thành công các khâu đột phá, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Phú Thọ trong không gian phát triển mới.

Hồng Nhung