Hiến tạng hồi sinh sự sống cho 6 người

Người bệnh 43 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ, bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não nặng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh. Nhận định đây là trường hợp chết não, lãnh đạo Bệnh viện đã tư vấn cho gia đình về việc hiến tạng để cứu được nhiều người.

Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, Bệnh viện đã phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế cùng các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ghép tạng hội chẩn và quyết định 6 người đủ điều kiện được ghép mô, tạng gồm: 2 người ghép thận, 2 người ghép giác mạc, 1 người ghép tim và 1 người ghép gan.

Theo đánh giá ban đầu, tạng ghép được lấy ra có chất lượng tốt, 2 quả thận được ghép ngay cho 2 người bệnh tương thích tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; Tim và gan được khẩn trương chuyển về kịp thời ghép cho 2 người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Trung ương Huế, 2 giác mạc chuyển về Bệnh viện Mắt Trung ương. Đặc biệt, để tạng được ghép kịp thời, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines cũng đã lùi chuyến bay 15 phút để kịp thời vận chuyển tạng ghép vào Bệnh viện Trung ương Huế.

Năm 2025 - tròn 10 năm kể từ ca ghép tạng đầu tiên được thực hiện thành công tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Đến nay đã có 6 ca hiến tạng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh làm hồi sinh 30 cuộc đời.

Gia Thái