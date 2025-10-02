Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên:

Hiệp đồng công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026

Ngày 2/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên tổ chức Hội nghị hiệp đồng với Trung tâm Y tế khu vực và UBND các xã, phường trong công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo dự kiến, năm 2026 có trên 3.000 chỉ tiêu nhập ngũ. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ dự báo có khó khăn nhất định: Nguồn sẵn sàng nhập ngũ cơ bản đang học tại các nhà trường chiếm 50%; một số trường hợp tốt nghiệp cao đẳng, đại học đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp. Nhiều địa phương sau sáp nhập chưa quản lý được số lượng nguồn tuyển quân, chất lượng công dân; tỷ lệ công dân mắc các tật khúc xạ cận thị, xăm chàm trên cơ thể nhiều. Bên cạnh đó, quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ có nhiều nội dung mới. Việc phối hợp giữa các đơn vị, địa phương có lúc, có nơi chưa đồng bộ, thống nhất...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026, đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên đề nghị, giữa Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 và Trung tâm Y tế khu vực, UBND, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường cần thống nhất chặt chẽ nội dung, thời gian, địa điểm, phương pháp, cách thức tiến hành; đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Hội nghị Hiệp đồng công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026 nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Tại hội nghị hiệp đồng, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất về nội dung, thời gian, địa điểm, phương pháp khám sức khỏe. Do thời gian khám tuyển tại các xã, phường ngắn nên các địa phương đề nghị Trung tâm Y tế khu vực tạo điều kiện về thời gian, đồng thời giúp địa phương khám vét, khám bổ sung vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật; đảm bảo các quy trình khám tuyển chặt chẽ, đúng quy định.

Hoàng Nga