Hiệu quả các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Từ năm 2020 đến nay, hàng trăm cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động hợp tác tài trợ, hỗ trợ triển khai chương trình, dự án, phi dự án tại tỉnh. Các chương trình, dự án tập trung ở nhiều lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, y tế, tài nguyên và môi trường, phát triển kinh tế - xã hội...

ChildFund Việt Nam trao tặng thiết bị giáo dục, nâng cao trải nghiệm học tập số cho học sinh tại các điểm trường vùng khó khăn tại khu vực Hòa Bình.

Theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm, Phú Thọ đã và đang triển khai nhiều chương trình, dự án đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và đời sống Nhân dân. Mục tiêu là thúc đẩy kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn những khó khăn nhất định, như: Quy mô kinh tế nhỏ, năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng chưa cao, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn cao; một số địa phương trong tỉnh do chịu tác động tiêu cực của thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất, đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân.

Với tổng vốn viện trợ cam kết hơn 50 triệu USD, từ hơn 130 tổ chức phi chính phủ, Đại sứ quán, cơ quan hợp tác phát triển, hoạt động tài trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đã góp phần giảm chi cho ngân sách địa phương, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, năng lực chuyên môn cũng như mở rộng giao lưu nhân dân tại các vùng dự án. Đồng thời, tác động tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, các chương trình, dự án được các nhà tài trợ quan tâm, triển khai nhiều nhất và phù hợp với định hướng vận động, nhu cầu thực tế của tỉnh là lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, tỉnh đã tiếp nhận một số chương trình, dự án tài trợ trong lĩnh vực y tế để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả cơn bão số 3/2024 (Yagi). Địa bàn triển khai dự án chủ yếu ở vùng nông thôn, miền núi, các xã khó khăn, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối tượng hưởng lợi từ các chương trình gồm: Phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, hộ nghèo và các nhóm yếu thế. Trong đó, trẻ em là đối tượng nhận được sự quan tâm tài trợ từ các tổ chức PCPNN nhiều nhất với hàng trăm suất học bổng/quà tặng được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của tỉnh.

Cùng với các nguồn vốn đầu tư khác, nguồn viện trợ PCPNN có đóng góp quan trọng trong việc cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh. Năng lực của giáo viên, đặc biệt là giáo viên vùng sâu, vùng xa, năng lực của cha mẹ học sinh, của cộng đồng trong việc giáo dục trẻ được nâng cao. Cơ sở vật chất và trang thiết bị của các cơ sở y tế, nhất là các trạm y tế xã được xây mới và đảm bảo các trang thiết bị cần thiết. Năng lực của cán bộ y tế địa phương trong công tác khám, chữa bệnh được nâng lên. Người dân được cung cấp các dịch vụ y tế cũng như nâng cao kiến thức, kỹ năng nhằm tăng cường và bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đối với lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn, các chương trình, dự án trợ giúp nông dân áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất giống cây trồng, vật nuôi. Thông qua các mô hình nuôi ngan, ngân hàng bò, ngân hàng ong, lợn nái sinh sản, nuôi dê, nuôi cá lồng, ương cá giống... người dân có thêm nguồn lực để thoát nghèo bền vững.

Chương trình, dự án, phi dự án còn tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, hướng tới các đối tượng trẻ em và trẻ khuyết tật; phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; cải thiện kinh tế và vị thế xã hội của phụ nữ, người dân tộc thiểu số thông qua ứng dụng công nghệ số, phát triển mô hình du lịch cộng đồng và tăng cường tiếp cận mô hình tài chính toàn diện. Các dự án sử dụng vốn PCPNN cũng góp phần khôi phục một số nghề truyền thống như: Dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Mường, Thái nhằm bảo tồn văn hoá truyền thống, nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong năm 2025, tỉnh đã phê duyệt 23 chương trình/dự án phi chính phủ với tổng ngân sách dự toán đã cam kết 71,73 tỷ đồng. Các chương trình, dự án viện trợ PCPNN cơ bản được triển khai nhanh, đúng tiến độ, phát huy hiệu quả và có những đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc triển khai dự án thực sự cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận dân cư, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, đã củng cố, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa tỉnh Phú Thọ với các nước và các tổ chức PCPNN vì mục tiêu phát triển.

Bùi Minh