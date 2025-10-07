Hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Với cách làm bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã trở thành động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Xã Liên Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Liên Châu (cũ), Đại Tự và Hồng Châu. Là vùng đất thuần nông nhưng xã có kết cấu hạ tầng hiện đại và cảnh quan được đánh giá đẹp nhất tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Sau sáp nhập, xã có diện tích 26km2, dân số hơn 34.800 người. Cả 3 xã trước sáp nhập là Liên Châu, Đại Tự, Hồng Châu đều đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, trong đó xã Liên Châu (cũ) đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); có 29/38 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu và 11/38 thôn đạt chuẩn thôn thông minh...

Xã Liên Châu ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp, góp phần tạo cảnh quan nông thôn mới, đô thị văn minh

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Liên Châu xác định phương châm hành động là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Đảng ủy đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, gắn với định hướng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới nông thôn hiện đại. Tổ chức lập và hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030, tầm nhìn 2045 bảo đảm tầm nhìn dài hạn, đồng bộ với các quy hoạch vùng và tỉnh. Chủ động triển khai các giải pháp tăng cường quản lý tài nguyên, đất đai; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Từ hướng đi và thành công của xã Liên Châu cùng với việc lan tỏa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong 5 năm qua, MTTQ tỉnh, các đoàn thể vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, Nhân dân trong tỉnh đã hiến trên 4,8 triệu m2 đất, tài sản trên đất phục vụ cho việc mở rộng đường liên thôn, liên xã, đường nội đồng và xây dựng các công trình phúc lợi công cộng; đóng góp trên 1.000 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp gần 600 tỷ đồng; trên 1,9 triệu ngày công để mở rộng khuôn viên, mua sắm thiết bị nhà văn hóa khu dân cư, sân chơi thể thao, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa,...

Cùng với đó, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng được các tổ chức chính trị - xã hội triển khai có hiệu quả, với cách làm sáng tạo, thực chất như: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thực hiện có hiệu quả 2.504 công trình/phần việc xây dựng nông thôn mới; duy trì việc chăm sóc trên 7.500 “Đoạn đường hoa”... Hội Nông dân tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới, duy trì và xây dựng mới 735 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng 335 mô hình “hàng cây nông dân”; xây dựng 79 khu dân cư nông thôn mới, 151 vườn mẫu...; Hội Cựu chiến binh thực hiện Cuộc vận động gắn với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, duy trì và mở rộng các mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp”; vận động hiến đất 785.577m2, tham gia 89.896 ngày công lao động, vật chất khác để làm mới, sửa chữa, nâng cấp 41.391km đường giao thông nông thôn, 701km kênh mương thủy lợi nội đồng...; Tỉnh Đoàn thanh niên đã triển khai có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Đất Tổ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, duy trì hoạt động 350 mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”, hơn 200 mô hình “Đoạn đường hoa thanh niên”, 148 mô hình “Khu dân cư, chi đoàn kiểu mẫu”; đóng góp trên 280.000 ngày công thanh niên tham gia làm đường giao thông nông thôn...

Đến nay, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, tạo diện mạo mới cho nông thôn, đô thị Phú Thọ ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Người dân khu Trung Chính xã Phùng Nguyên thường xuyên dọn vệ sinh, cắt tỉa hoa thực hiện mô hình “5 có 3 sạch” tại các khu dân cư

Để tiếp tục đẩy mạnh và lan tỏa Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực nhằm phát huy hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm, mô hình điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới, gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

Với những giải pháp đồng bộ, thực chất tiếp tục được đưa ra sẽ là nền tảng quan trọng để Phú Thọ tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững.

Đinh Tú