Hiệu quả sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa

Những năm gần đây, xã Liên Châu trở thành điểm sáng trong phát triển sản xuất nông nghiệp nhờ định hướng xây dựng vùng sản xuất tập trung gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa hiệu quả. Đây là bước đi quan trọng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp giá trị gia tăng cao, hiệu quả bền vững.

Miền quê năng động và sáng tạo

Nhắc đến xã Liên Châu, nhiều người dân biết đến nơi đây là vùng quê năng động, sáng tạo đi đầu trong sản xuất hàng hóa tập trung và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh. Mặc dù với thế đất “đầu gối lên gò, chân khỏa vào nước”, cứ đến mùa mưa thì vùng đồng ngoài bãi úng ngập, còn trong đồng thì khó nước sản xuất, nhưng có một Liên Châu luôn đổi mới sáng tạo và hiệu quả trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Ngay từ năm 1998, Liên Châu đã triển khai “dồn ghép ruộng đất” để tiến lên sản xuất vùng hàng hóa tập trung, đến năm 2005 đã thực hiện dồn ghép từ 9,5 thửa/1 hộ trước đây nay chỉ còn 5 thửa cả đồng lẫn bãi, tạo cơ hội sản xuất tập trung hàng hóa theo vùng hiệu quả.

Vườn phật thủ gần 2 ha củagia đình chị Nguyễn Thị Hoàn mỗi năm thu lãi từ 200-300 triệu đồng.

Những năm gần đây, Liên Châu trở thành điểm sáng của tỉnh trong thực hiện chuyển dịch cơ cấu giống, mùa vụ, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp hiệu quả và xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Trên địa bàn xã xuất hiện hơn 20 mô hình vùng sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt như: Mô hình trồng phật thủ, chuối tiêu hồng, chăn nuôi tập trung, nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao. Tiêu biểu là mô hình trồng rau sạch tại xã Hồng Phương cũ, cung cấp nguồn rau an toàn cho người tiêu dùng trong và ngoài huyện, hay mô hình trồng phật thủ của gia đình chị Nguyễn Thị Hoàn, trên cánh đồng Ba Trại, thôn Nhật Chiêu. Với hơn 900 gốc phật thủ trên diện tích gần 2 ha mỗi năm chị Hoàn thu lãi 200 - 300 triệu đồng.

Chị Hoàn cho biết, năm 2021, chị đã bàn với gia đình thuê mượn gần 2 ha đất sản xuất ven sông Hồng bỏ trống của người dân, đầu tư gần 2 tỷ đồng trồng 900 gốc phật thủ và mua sắm máy móc, xây dựng hệ thống tưới, mua xe ô tô vận tải hàng hóa. Đến nay, vườn phật thủ đã cho 3 mùa thu hoạch, năng suất 25 - 27 tấn quả/năm, với giá bán 5 nghìn đến 10 nghìn đồng/kg, mỗi năm thu lãi khoảng 200-300 triệu đồng, đảm bảo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với mức thu nhập từ 5-7 triệu đồng/người/tháng. Điều đáng nói là quả phật thủ thu hoạch đến đâu bán hết cho các doanh nghiệp về chế biến tinh dầu dược liệu. Riêng vụ Tết bán cho dân làm quả cảnh thờ Tết, giá phổ biến từ 15 nghìn đến 50 nghìn, thậm chí 100 nghìn/quả.

Nhờ sự đồng bộ trong quy hoạch và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp 9 tháng đầu năm 2025 toàn xã đạt 426,16 tỷ đồng, năng suất cây lương thực có hạt đạt 4,5 tấn/ha, vượt so với nhiều địa phương lân cận.

Tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng sản xuất

Xã Liên Châu sau khi sáp nhập với xã Đại Tự và xã Hồng Phương có tổng diện tích tự nhiên hơn 2.599 ha, với dân số hơn 35 nghìn người, trong đó đất nông nghiệp là 1.765,6 ha, chiếm hơn 2/3 tổng diện tích toàn xã. Với lợi thế đất đai màu mỡ, vị trí thuận lợi khi tiếp giáp nhiều xã trong và ngoài tỉnh, xã đã tập trung quy hoạch, hình thành 1 khu chăn nuôi tập trung với diện tích 75,3 ha; đồng thời duy trì và phát triển hiệu quả 3 mô hình sản xuất nông nghiệp chủ lực gồm trồng cây hàng hóa tập trung như phật thủ, rau xuất khẩu.

Chủ tịch UBND xã Liên Châu Đỗ Hải Đăng cho biết: Từ năm 2013, Liên Châu trở thành 1 trong 8 vùng được ngành nông nghiệp Hà Nội xây dựng thành công mô hình chuỗi liên kết từ chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, xã Liên Châu có nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế ổn định rõ rệt, mở ra hướng phát triển nông sản đặc trưng phục vụ nhu cầu thị trường như: Mô hình trồng rau sạch tại xã Hồng Phương cũ, mô hình trồng ớt xuất khẩu ở xã Đại Tự cũ. Các mô hình này đã khẳng định hướng đi đúng đắn của xã trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, gắn kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, từng bước hình thành chuỗi giá trị nông sản bền vững. Duy trì hiệu quả các vùng sản xuất đã được quy hoạch, đồng thời định hướng sản xuất chuyên canh theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường và mở ra cơ hội xuất khẩu các nông sản đặc trưng của địa phương.

Để đạt mục tiêu đề ra, xã đã và đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của sản xuất hàng hóa tập trung, quy hoạch vùng và quản lý đất đai theo đúng quy hoạch, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chính quyền sẽ tăng cường kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, hướng tới sản xuất nông sản sạch, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh cao. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của ngành nông nghiệp Hà Nội, hướng dẫn nông dân tập trung sản xuất các loại cây, con giống có giá trị kinh tế cao...

Xuân Hùng