Đẩy mạnh xúc tiến du lịch trong không gian phát triển mới

Việc hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc đã mở ra một không gian phát triển du lịch mới đầy tiềm năng. Trên bản đồ du lịch Việt Nam, vùng đất này hội tụ di sản văn hóa đặc sắc, cảnh quan sinh thái đa dạng, nhiều sản phẩm du lịch mới mẻ và hấp dẫn.

Cơ hội mới cho du lịch Đất Tổ

Trước đây, Phú Thọ nổi bật với di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại Hát Xoan, lễ hội Đền Hùng, cùng hệ thống cảnh quan sinh thái đa dạng. Hòa Bình được biết đến với du lịch văn hóa cộng đồng giàu bản sắc của đồng bào Mường, Tày, Dao, kết hợp với các khu sinh thái nghỉ dưỡng như hồ Hòa Bình, Mai Châu... Vĩnh Phúc là điểm đến nghỉ dưỡng và tâm linh nổi bật với Tam Đảo, Tây Thiên...

Nay, sự hợp nhất đã tạo nên chất liệu của một bức tranh du lịch đa sắc màu, mở ra khả năng thiết kế những tour, tuyến liên kết: Du lịch tâm linh về Đền Hùng, trải nghiệm hát Xoan, nghỉ dưỡng suối khoáng Thanh Thủy, tiếp nối hành trình đến Tam Đảo, rồi xuống hồ Hòa Bình, đến các bản làng dân tộc để thưởng thức ẩm thực, giao lưu văn hóa cộng đồng.

Anh Nguyễn Minh Quân - du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: Trước đây, tôi đã nhiều lần đi du lịch Hòa Bình, rất ấn tượng với cảnh sắc lòng hồ và các bản làng người Mường. Khi nghe tin ba tỉnh hợp nhất, tôi kỳ vọng sẽ có thêm những tour kết nối Phú Thọ - Hòa Bình - Vĩnh Phúc, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm dài ngày của du khách.

Chính nhu cầu đó đang đặt ra yêu cầu mới cho các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh Phú Thọ.

Tỉnh Phú Thọ tham gia quảng bá du lịch tại Hội chợ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19.

Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá để khẳng định thương hiệu

Thời gian qua, công tác xúc tiến du lịch đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Phú Thọ đã đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số: website dulichphutho.gov.vn, visitphutho.vn, kênh youtube “Đất Tổ”, tiktok Du lịch Phú Thọ; phối hợp cùng báo chí, truyền hình Trung ương và địa phương để lan tỏa hình ảnh du lịch Đất Tổ đến du khách trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, hai sự kiện xúc tiến du lịch lớn vừa được tổ chức đã ghi dấu ấn mạnh mẽ. Tại Hàn Quốc, từ ngày 18 - 21/7/2025, Phú Thọ tham gia chương trình Xúc tiến du lịch Việt Nam tại Hội chợ du lịch quốc tế KITS với nhiều hoạt động quảng bá, kết nối doanh nghiệp. Gian trưng bày của tỉnh đã giới thiệu sản phẩm du lịch tâm linh, sinh thái cộng đồng, nghỉ dưỡng và du lịch MICE đến các đối tác Hàn Quốc. Đây là thị trường tiềm năng, có lượng khách chi tiêu cao, phù hợp với các sản phẩm du lịch đặc trưng của Phú Thọ.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 25/8 - 15/9/2025, Phú Thọ tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế lần thứ 19 năm 2025 (Hội chợ ITE HCMC 2025) - sự kiện thương mại du lịch uy tín hàng đầu cả nước. Gian hàng Đất Tổ đã thu hút đông đảo du khách và đơn vị lữ hành nhờ các sản phẩm quảng bá như tour du lịch đêm Đền Hùng, trải nghiệm hát Xoan, du lịch sinh thái cộng đồng ở Xuân Sơn, Hùng Lô, hồ Hòa Bình... Đây là dịp quan trọng để kết nối thị trường du lịch phía Nam, góp phần lan tỏa thương hiệu du lịch vùng Tây Bắc mở rộng.

Ngoài ra, nhiều chương trình trong nước như “Sắc màu Du lịch Đất Tổ - Phú Thọ 2025”, Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 21, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam tại Hà Nội, Lễ hội Hoa Ban tại tỉnh Điện Biên... đã có sự hiện diện tích cực của Phú Thọ, tạo thêm cơ hội quảng bá hình ảnh và sản phẩm du lịch đến đông đảo bạn bè trong và ngoài nước.

Định hướng phát triển trong không gian hợp nhất

Đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh nhấn mạnh: Việc sáp nhập ba tỉnh mở ra không gian phát triển mới hấp dẫn, đa dạng hơn. Đây là cơ hội để chúng ta đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá theo chiều sâu, tạo dựng thương hiệu du lịch chung, đồng thời vẫn giữ nét đặc sắc riêng của từng vùng.

Trong thời gian tới, Phú Thọ sẽ tập trung vào các định hướng lớn như: Xây dựng các sản phẩm chủ đạo, tour du lịch liên tỉnh hoàn chỉnh, hấp dẫn kết nối Phú Thọ - Hòa Bình - Vĩnh Phúc, hướng tới khách quốc tế lưu trú dài ngày, doanh thu cao hơn. Định vị Phú Thọ là điểm đến du lịch gốc với nhiều thế mạnh. Tăng cường quảng bá trên các nền tảng số, ứng dụng chuyển đổi số để mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, tỉnh tích cực tham gia các sự kiện trong và ngoài nước, đón các đoàn famtrip, KOL, blogger để lan tỏa hình ảnh du lịch Phú Thọ. Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch mới, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại...

Những định hướng này không chỉ góp phần đưa du lịch Đất Tổ phát triển bền vững mà còn giúp ngành du lịch Phú Thọ giữ vai trò trung tâm trong cơ cấu kinh tế của không gian hợp nhất ba tỉnh. Về lâu dài, thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm đang tham mưu xây dựng Kế hoạch Xúc tiến, quảng bá du lịch Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030 với các chiến lược rõ ràng. Và mới đây, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Truyền thông hình ảnh tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022 - 2025, trong đó chú trọng truyền thông cho du lịch hiệu quả hơn.

Có thể thấy, với sự chuẩn bị bài bản, sự năng động trong công tác quảng bá và những định hướng chiến lược phù hợp, Phú Thọ đang dần khẳng định vị thế của mình. Du lịch không chỉ mang lại nguồn thu kinh tế mà còn góp phần quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, tạo dựng hình ảnh Đất Tổ - cội nguồn dân tộc Việt Nam - an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Trong không gian phát triển mới, du lịch Phú Thọ được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng, là cầu nối đưa du khách đến gần hơn với những giá trị văn hóa - thiên nhiên đặc sắc của vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch bền vững và hội nhập quốc tế.

Hương Lan