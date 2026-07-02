Hiệu quả từ công tác dân vận

Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, công tác dân vận tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Trên địa bàn tỉnh, việc triển khai đồng bộ các chủ trương của Đảng về công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thăm mô hình Trợ lý ảo giúp Nhân dân khai thác thông tin khi đến làm các dịch vụ công tại xã Xuân Lãng.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Nhờ đó, nhận thức về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên. Người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền xác định rõ công tác dân vận không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện đồng bộ, bài bản; hệ thống tổ chức dân vận tiếp tục được kiện toàn, đội ngũ cán bộ phụ trách dân vận được quan tâm bố trí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các đồng chí trong thường trực cấp ủy duy trì làm việc với cơ sở, trực tiếp đối thoại với Nhân dân, doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Cơ chế phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức Nhàn tiếp nhận, xử lý nhanh chóng các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả cải cách hành chính tại địa phương.

Công tác dân vận của chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực khi gắn chặt với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ và chuyển đổi số. Các cơ quan hành chính nhà nước thường xuyên rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình”, “một việc, một đầu mối xuyên suốt”.

Văn hóa công sở và quy tắc ứng xử được chú trọng xây dựng, từng bước hình thành đội ngũ cán bộ, công chức có phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, công tác dân vận tập trung tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, ổn định tư tưởng, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhanh chóng đưa chính quyền mới đi vào hoạt động hiệu quả. Cùng với việc tuyên truyền sâu rộng các chủ trương mới, các địa phương đặc biệt quan tâm giải quyết kịp thời những băn khoăn, kiến nghị của người dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách thủ tục hành chính và bảo đảm an sinh xã hội.

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” gắn với chuyển đổi số đã phát huy hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như mô hình “Cải cách hành chính vì Nhân dân phục vụ” tại UBND xã Cao Dương giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”; “Hòm thư số góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; mô hình “Dân vận số” tại phường Hòa Bình; mô hình “Một cửa, một cửa liên thông”; mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” gắn với dịch vụ công trực tuyến tại UBND phường Âu Cơ. Những mô hình này không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ mà còn tạo điều kiện để người dân tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Chính quyền xã Hợp Kim vận động người dân di dời khỏi vùng nguy cơ sạt lở.

Tại hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh nhấn mạnh, công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, chính quyền. Hiệu quả công tác dân vận không chỉ được đánh giá qua hoạt động tuyên truyền mà còn phải được đo bằng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và bằng kết quả giải quyết những vấn đề thiết thực mà Nhân dân quan tâm.

Cùng với đó, đồng chí yêu cầu Ủy ban MTTQ tỉnh cần quan tâm làm tốt việc tiếp nhận, tổng hợp, phân loại và phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định; theo dõi, đôn đốc, giám sát đến cùng đối với việc tiếp thu, giải quyết và trả lời của các cơ quan, đơn vị liên quan; công khai kết quả để Nhân dân biết, theo dõi và giám sát.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Phú Thọ xác định ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo là hướng đi quan trọng để nâng cao chất lượng công tác dân vận. Các nền tảng số sẽ được khai thác để tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân, phân tích dữ liệu dư luận xã hội, hỗ trợ dự báo các vấn đề phát sinh và nâng cao hiệu quả quản trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Phương Thanh