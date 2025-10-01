Hoàn lưu bão số 10 tiếp tục gây thiệt hại nặng

Từ 19h00 ngày 28/9 đến 7h00 ngày 1/10 do ảnh hưởng của bão số 10 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to đến rất to, lượng mưa tại một số trạm: Ban Quản lý Ngọc Sơn (xã Ngọc sơn) 567,4mm; Nuông Dăm (Dũng Tiến) 497.2mm; Hồ Cạn Thượng (xã Cao Phong) 511,8mm; Tân Pheo (xã Tân Pheo) 478,8mm; Lạc Lương (xã Lạc Lương) 458,4mm; Lũng Vân (xã Vân Sơn) 444.6mm; Thủy điện suối nhạp (xã Tân Pheo) 430,6mm;; Thủy điện SoLo1 (xã Tân Mai) 379,7mm; Kim Tiến (xã Kim Bôi) 439,2 mm Yên Trị (xã Yên Trị) 424.2mm; Thanh Lương (xã Cao Dương) 407.6... các trạm còn lại trong tỉnh từ (126-375)mm.

Chính quyền xã Yên Lập huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 7h00 ngày 1/10, bão số 10 và hoàn lưu bão không gây thiệt hại về người trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đã có 1.476 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, ngập, sạt lở đất. Các xã, phường đã sơ tán 1.742 hộ dân (khoảng 6.597 nhân khẩu) đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn; hiện tại đã có 97 hộ (397 nhân khẩu) trở về nhà.

Đối với sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi: trên 7.134 ha lúa, hoa màu và cây trồng khác bị thiệt hại; 783.78 ha thủy sản bị ngập, tràn bờ; 53 con lợn bị chết; 11.739 con gia cầm chết. Về thủy lợi: đổ vỡ 1.871m kênh mương; 3 tràn, đầm bị sạt lở, cuốn trôi; tiến hành chống tràn 50m tuyến đê hữu Ngòi Me; 200m tuyến đê tả Ngòi Giành.

Về giao thông: Có 235 điểm bị sạt lở trên các tuyến đường giao thông; khối lượng sạt lở đất khoảng 33.413 m3 và nhiều điểm bị ngập úng ảnh hưởng đến giao thông đi lại. Về điện: Có 73 cột điện bị đổ, hư hỏng; 300m dây điện hạ thế bị đứt. Ngoài ra, còn có 6.089,5m tường bao bị đổ; 38 điểm trường bị thiệt hại và các thiệt hại khác....

Để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả của bão số 10, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh đã huy động tối đa các lực lượng xuống địa bàn giúp chính quyền địa phương và Nhân dân sơ tán người và tài sản, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự, dọn dẹp nhà cửa, khắc phục thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Phú Thọ thường xuyên cập nhật, truyền tải thông tin cảnh báo thời tiết, thiên tai tới các xã, phường để chủ động ứng phó. Cử cán bộ kỹ thuật xuống hiện trường giúp địa phương khắc phục sự cố, hướng dẫn Nhân dân khôi phục sản xuất.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường đã huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục các thiệt hại, di dời, sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn, tổ chức kiểm tra đánh giá thiệt hại; phân công các lực lượng ứng trực 24/24, tiếp tục theo dõi, cập nhập liên tục tình hình mưa bão, để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, chỉ đạo các khu dân cư, lực lượng dân quân rà soát, canh gác tại các tuyến đường giao thông, các ngầm tràn đảm bảo giao thông thông suốt.

Chỉ đạo phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng, chống nhà cửa, di dời tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn, nhắc nhở các hộ nuôi cá lồng gia cố, bảo vệ tài sản. Yêu cầu các chủ bến, bãi, phương tiện tạm dừng hoạt động và di chuyển phương tiện thủy đến nơi an toàn. Tổ chức cắm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, khu vực cảnh báo nguy hiểm.

Đề phòng hoàn lưu sau bão có thể tiếp tục diễn biến xấu, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, cập nhật liên tục, chủ động, sẵn sàng triển khai các phương án ứng cứu đề phòng tình huống xấu xảy ra.

Quân Lâm