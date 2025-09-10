Quốc phòng - An ninh
Hoàn thành việc kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương tại 32/32 xã trong khu vực phòng thủ

Thực hiện kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng năm 2025, trong các ngày từ 8-10/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn đã tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương tại 32/32 xã trong khu vực phòng thủ.

Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn kiểm tra công tác QS-QPĐP năm 2025 tại xã Mai Châu

Để bảo đảm tính toàn diện, khách quan, Ban Chỉ huy đã thành lập 4 đoàn công tác trực tiếp tiến hành kiểm tra tại các Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) cấp xã. Nội dung tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm: Công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác Đảng - công tác chính trị; xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; công tác tuyển quân, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Thành viên đoàn công tác của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch công tác tại các xã trong khu vực phòng thủ

Kết quả kiểm tra cho thấy, 100% Ban CHQS cấp xã đã chuẩn bị đầy đủ hệ thống văn kiện, kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chế độ hội họp, báo cáo. Các mặt công tác như xây dựng lực lượng, huấn luyện, hậu cần, kỹ thuật, chính sách hậu phương quân đội đều được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực.

Qua đợt kiểm tra, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 đánh giá đúng thực chất chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại cơ sở; đồng thời góp phần nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy, quản lý của đội ngũ cán bộ Ban CHQS xã.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

P.V


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phòng thủ Quân sự chỉ huy Chính sách hậu phương quân đội Nền quốc phòng toàn dân Sẵn sàng chiến đấu Kế hoạch Công tác tuyển quân Lực lượng vũ trang lạc
Bình luận
