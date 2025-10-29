Hoàng Đình Mạnh – từ nhà vô địch Muay thế giới đến huấn luyện viên trẻ truyền lửa cho võ thuật Đất Tổ

Ở tuổi 18, khi nhiều người còn loay hoay giữa những ngã rẽ đầu đời, Hoàng Đình Mạnh – chàng trai quê ở xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã có trong tay bảng thành tích đáng kinh ngạc với: 15 huy chương vàng quốc gia, huy chương bạc Muay châu Á 2024 và đỉnh cao là tấm huy chương vàng thế giới năm 2025 tại Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho lá cờ đỏ sao Vàng của Việt Nam tung bay phấp phới trên đấu trường võ thuật mang tầm thế giới. Đằng sau ánh hào quang ấy là biết bao gian khổ, những tháng ngày tập luyện khốc liệt và cả quãng thời gian phải đối mặt với chấn thương tưởng như đã khép lại sự nghiệp của một tài năng trẻ.

Hoàng Đình Mạnh đạt Huy chương vàng hạng cân 67kg Giải vô địch kickboxing các đội mạnh toàn quốc 2025

Sinh năm 2007 trong một gia đình bình dị, Mạnh sớm bộc lộ niềm đam mê với võ thuật. Từ những buổi chiều nghịch ngợm tung cú đá giữa sân làng, cậu bé quê ở xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã mơ về những sàn đấu lớn, nơi các võ sĩ tung ra những đòn đánh mạnh mẽ và đầy tự hào. Năm 12 tuổi, giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực khi Mạnh được tuyển chọn vào đội Muay Hà Nội – một trong những trung tâm đào tạo võ thuật hàng đầu cả nước.

Những ngày đầu xa nhà, Mạnh phải đối mặt với vô vàn thử thách. “Em nhớ mãi thời gian đầu ở Hà Nội, tập xong là người rã rời, tay chân bầm dập. Có hôm đau quá, chỉ muốn bỏ về. Nhưng rồi nghĩ đến bố mẹ, đến ước mơ được khoác áo đội tuyển quốc gia, em lại cắn răng chịu đựng” Mạnh kể lại. Chính ý chí kiên cường và tinh thần kỷ luật đã giúp cậu học trò nhỏ từng bước khẳng định mình, để rồi chỉ hai năm sau, ở tuổi 14, Hoàng Đình Mạnh trở thành võ sĩ trẻ nhất được gọi vào đội tuyển quốc gia Muay Việt Nam.

Từ đó, con đường sự nghiệp của Mạnh thăng tiến nhanh chóng. Những tấm huy chương vàng quốc gia đến liên tiếp – 15 lần bước lên bục cao nhất là 15 lần khẳng định tài năng và sự khổ luyện không ngừng. Năm 2022, Mạnh giành huy chương đồng Muay trẻ thế giới, năm 2024, huy chương bạc giải Muay vô địch thế giới tại Hy Lạp – một thành tích khiến giới chuyên môn nể phục. Và chỉ một năm sau, tại giải vô địch thế giới tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ, Hoàng Đình Mạnh xuất sắc mang về tấm huy chương vàng danh giá, đưa tên tuổi Việt Nam lên bản đồ võ thuật thế giới.

Hoàng Đình Mạnh (trái) và đồng đội đạt huy chương Vàng nội dung biểu diễn Mai muay U23 tại giải vô địch thế giới 2025 được tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thế nhưng, thể thao luôn là hành trình đầy rủi ro. Ngay sau chiến thắng rực rỡ ấy, Mạnh dính chấn thương nặng ở vai trong một buổi tập, phải dừng thi đấu dài hạn.“Đó là quãng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời em,” Mạnh tâm sự. “Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy găng tay, thấy đồng đội tập luyện mà mình không thể tham gia, cảm giác đau còn hơn cả vết thương.”

Nhiều tháng điều trị và phục hồi, Mạnh không chỉ chiến đấu với nỗi đau thể xác mà còn với áp lực tinh thần. Nhưng thay vì gục ngã, tràng trai trẻ này chọn cách đứng dậy bằng một hướng đi mới. “Em hiểu rằng, nếu không thể thi đấu, em vẫn có thể cống hiến theo cách khác – đó là truyền lại kinh nghiệm, kỹ năng và tinh thần võ sĩ cho lớp trẻ,” anh nói.

Cuối năm 2025, Hoàng Đình Mạnh quyết định trở về quê hương, bắt đầu đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên tại Trung tâm MMA Đất Tổ – nơi phong trào võ thuật đang ngày càng sôi nổi. Dưới sự hướng dẫn của Mạnh, nhiều học viên trẻ đã tiến bộ nhanh chóng, tham gia các giải phong trào và đạt được kết quả ấn tượng. “Thời gian đầu làm huấn luyện viên, em bỡ ngỡ lắm. Từ người thi đấu chuyển sang người dạy, phải học cách kiên nhẫn, phải hiểu từng học trò để uốn nắn. Nhưng niềm vui lớn nhất là khi thấy các em tiến bộ từng ngày, khi thấy ánh mắt các em sáng lên mỗi lần tập xong,” Mạnh chia sẻ.

Không chỉ là người thầy tận tâm, Hoàng Đình Mạnh còn là tấm gương về nghị lực và tinh thần vượt khó. Nhiều phụ huynh khi đưa con đến học đều nói rằng, chính câu chuyện của Mạnh đã truyền cho họ niềm tin rằng võ thuật không chỉ dạy đánh – mà còn dạy làm người.

Giờ đây, chàng trai Phù Ninh ngày nào vẫn giữ thói quen tập luyện đều đặn mỗi sáng. Anh nói, đó là cách để nhắc nhở bản thân rằng ngọn lửa đam mê vẫn luôn cháy. “Em không hối tiếc vì phải rời sàn đấu sớm. Bởi giờ đây, em thấy mình đang làm một việc còn ý nghĩa hơn – gieo mầm cho tương lai võ thuật Việt Nam, ngay trên mảnh đất quê hương,” Mạnh mỉm cười.

Từ một võ sĩ nhỏ bé ngày nào đến nhà vô địch thế giới, rồi trở thành huấn luyện viên trẻ truyền cảm hứng, hành trình của Hoàng Đình Mạnh là minh chứng sống động cho sức mạnh của đam mê và nghị lực. Và trong ánh mắt của những học trò ở MMA Đất Tổ hôm nay, người ta thấy thấp thoáng hình ảnh một “nhà vô địch không bao giờ bỏ cuộc” – vẫn đang tiếp tục chiến đấu, nhưng theo một cách khác, bền bỉ và đáng tự hào hơn.

Trọng Khánh- Đỗ Tùng