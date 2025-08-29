Học sinh Phú Thọ nô nức tựu trường

Ngày 27, 28 và 29/8, nhiều trường học tại Phú Thọ đón học sinh tựu trường năm học mới 2025 - 2026.

Niềm vui của cô và trò Trường THCS Văn Lang trong ngày tựu trường.

Ngay từ sáng sớm, trên khắp các nẻo đường đến trường ở tỉnh Phú Thọ rộn ràng sắc màu cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng năm học mới 2025 - 2026 và kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cô và trò Trường Mầm non Long Cốc vui tươi ngày tựu trường.

Tại các trường học, lớp học được vệ sinh sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn, sân trường rộn ràng tiếng cười nói. Học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông trở lại trường trong tâm thế phấn khởi, háo hức gặp lại thầy cô, bạn bè, sẵn sàng bắt đầu một năm học mới.

Cô và trò Trường Mầm non Vinh Tiền trong ngày tựu trường.

Cô và trò Trường Mầm non Tứ Xã 1 tại hoạt động góc ngoài lớp học.

Ngành GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh chủ động chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng học tập, bảo đảm an toàn trường lớp và môi trường thân thiện. Song song với đó, nhiều hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 được lồng ghép ngay trong dịp tựu trường nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Năm học 2025 - 2026, toàn ngành tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa việc dạy chữ và dạy người.

Học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền vui tươi trong ngày tựu trường.

Với sự quan tâm của các cấp, ngành cùng sự chuẩn bị chu đáo của nhà trường và sự đồng hành của phụ huynh, học sinh tỉnh Phú Thọ đang bước vào năm học mới 2025 - 2026 với niềm tin, khí thế mới, hứa hẹn một năm học thành công.

Hiền Mai