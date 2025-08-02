Học và làm theo Bác – Động lực đổi mới ở Trường Tiểu học Tân Dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi giáo dục là nền tảng để hình thành con người mới xã hội chủ nghĩa. Thấm nhuần tư tưởng ấy, những năm qua, Chi bộ, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Tân Dân, phường Việt Trì đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, trở thành kim chỉ nam trong công tác giáo dục toàn diện học sinh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên.

Trường Tiểu học Tân Dân vinh danh 3 học sinh thủ khoa môn tiếng Việt, thủ khoa đầu vào Trường THCS Văn Lang, năm học 2025- 2026.

Chi bộ Trường Tiểu học Tân Dân luôn chú trọng triển khai sâu rộng Kết luận số 01 -KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Công tác lãnh đạo của Chi bộ nhà trường luôn quyết liệt, đồng bộ, đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên đều xác định rõ nội dung cụ thể để đăng ký học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ được giao.

Nét nổi bật trong quá trình triển khai là sự gắn kết chặt chẽ giữa việc học và làm theo Bác với nhiệm vụ đổi mới giáo dục theo định hướng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Thông qua các hoạt động chính trị, chuyên môn, phong trào thi đua, việc học và làm theo Bác không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà đã thấm sâu vào từng hành động cụ thể của đội ngũ giáo viên, học sinh. Các thầy, cô giáo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, phát huy tính tích cực, sáng tạo và chủ động của người học. Đặc biệt, 100% đoàn viên chi đoàn giáo viên Nhà trường tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhiều giáo viên trẻ đạt giải cao, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong công cuộc đổi mới giáo dục, đồng thời nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn.

Chỉ tính trong năm học 2024 - 2025, Trường Tiểu học Tân Dân đạt được nhiều thành tích nổi bật: 99,7% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Số học sinh đạt giải các cuộc giao lưu, thi học sinh giỏi các cấp nằm trong các trường tốp đầu của tỉnh, trong đó có nhiều học sinh đạt huy chương Vàng, Bạc cấp Quốc gia, Quốc tế và khu vực. Đặc biệt, năm học 2024 - 2025 nhà trường có 1 học sinh đạt điểm tối đa (135/135 điểm) Toán quốc tế Bebra, được nhận Cúp vô địch của Ban Tổ chức. Không chỉ học tập tốt, các em còn tích cực tham gia các hội thi như: Chúng em kể chuyện Bác Hồ, viết chữ đẹp, vẽ tranh theo chủ đề đạo đức, bảo vệ môi trường... Cùng với nhiệm vụ dạy tốt, học tốt, Trường Tiểu học Tân Dân còn đẩy mạnh giáo dục thể chất, thẩm mỹ và kỹ năng sống thông qua việc duy trì và phát triển các câu lạc bộ như: CLB Nghệ thuật, CLB STEM, CLB Em yêu khoa học... tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ lẫn tâm hồn. Các phong trào như “Đôi bạn cùng tiến”, “Mỗi ngày một việc tốt theo gương Bác Hồ”, cùng các mô hình sáng tạo như “Góc tuyên dương”, “Siêu thị 0 đồng”, “Phát thanh măng non”, “An ninh măng non”... đã góp phần hình thành môi trường học tập thân thiện, an toàn, lành mạnh và giàu tính nhân văn. Học sinh được rèn luyện kỹ năng sống tích cực, biết yêu thương, chia sẻ và có trách nhiệm với cộng đồng. Những hành động nhỏ như chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh lớp học, giúp đỡ bạn bè cũng được nhà trường lồng ghép trong các hoạt động giáo dục hằng ngày, tạo nền tảng vững chắc để các em hình thành nhân cách sống. Các hoạt động ngoại khóa mang đậm màu sắc giáo dục truyền thống và đạo đức như: Diễn đàn thiếu nhi, thi kể chuyện Bác Hồ, duy trì “Tủ sách Bác Hồ với thiếu nhi”, tổ chức viếng Lăng Bác, sinh hoạt chuyên đề... giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, tư tưởng và phong cách sống giản dị, gần gũi, cao đẹp của Bác Hồ kính yêu.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thịnh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, Chi bộ Trường Tiểu học Tân Dân luôn là điểm sáng trong xây dựng “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”, nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2023, Chi bộ được nhận Giấy khen Tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2021 - 2023. Nhà trường được nhận Bằng khen, Cờ thi đua của UBND tỉnh Phú Thọ và Thủ tướng Chính phủ. Năm học 2024 - 2025, trường được công nhận là đơn vị điển hình tiên tiến của ngành Giáo dục tỉnh, được tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” ... Đặc biệt, tháng 6/2025, trường vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2025”.

Thời gian tới, Trường Tiểu học Tân Dân tiếp tục xác định việc học và làm theo Bác là động lực cốt lõi thúc đẩy đổi mới quản trị nhà trường, nâng cao chất lượng GD&ĐT theo hướng thực chất, bền vững. Nhà trường kiên trì xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, tích cực; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, giáo viên; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa và kỹ năng sống cho học sinh ngay từ bậc học đầu tiên. Đó chính là mục tiêu Trường Tiểu học Tân Dân đã lựa chọn - học và làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả, gắn liền với công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Ánh Dương