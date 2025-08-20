Hội đồng nhân dân xã Sông Lô họp kỳ thứ Hai

Ngày 20/8, HĐND xã Sông Lô khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Hai xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Phùng Quang Dũng - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Lô phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã trình tờ trình về ban hành Quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026; dự kiến chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2026. UBND xã trình các tờ trình về phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách; đầu tư công và tờ trình về việc đề nghị thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công.

Theo đó, 6 tháng cuối năm 2025, xã Sông Lô tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm ổn định tổ chức bộ máy chính quyền cấp xã sau sắp xếp. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; giải quyết các tồn tại về đất đai; giải ngân vốn đầu tư công; tập trung triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án; đẩy mạnh sự phát triển của các ngành dịch vụ; nâng cao chất lượng giáo dục; phát triển văn hóa, xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Các đại biểu dự kỳ họp.

Phấn đấu số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng cuối năm đạt 11,4 tỷ đồng. Đến cuối năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 68,5 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.000 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt 95%; hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Lô II, 50% mặt bằng Khu công nghiệp Sông Lô I...

Tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND xã Sông Lô đã thảo luận, chất vấn các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội; xem xét, thông qua một số nội dung về: Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2026; ban hành nội quy kỳ họp HĐND xã; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2025, trong đó, tập trung thảo luận cho ý kiến vào các nội dung thu, chi ngân sách, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác giải ngân vốn đầu tư công...

Trần Tỉnh