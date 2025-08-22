Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Ngày 22/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cho ý kiến về các nội dung quan trọng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại hội nghị

Cụ thể, hội nghị cho ý kiến về: Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo dự án trọng điểm tỉnh Phú Thọ, đề xuất danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2025 và giai đoạn 2026- 2030; Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 123-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về Đề án bổ sung phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên; phương án tổng thể di dời các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; công tác cán bộ cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh...

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Phú Thọ (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) do đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ làm Trưởng ban. Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ làm Phó Trưởng Ban tham gia chỉ đạo các dự án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo là các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; thủ trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Báo và phát thanh truyền hình tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ và Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng một số sở, ngành; Bí thư Đảng ủy các xã, phường nơi có các dự án trọng điểm đi qua...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định việc thành lập Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh là cần thiết để chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đảm bảo toàn diện, thống nhất, hiệu quả, đúng quy chế, quy định của pháp luật, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban Chỉ đạo sẽ quyết định danh mục các dự án trọng điểm triển khai trên địa bàn tỉnh năm 2025 và giai đoạn 2026- 2030; căn cứ tình hình thực tế để xem xét điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án trọng điểm. Chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm theo quy định đảm bảo tiến độ được phê duyệt. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án trọng điểm. Ban Chỉ đạo có quyền chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các nhà đầu tư, chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện những nhiệm vụ được giao để đảm bảo tiến độ triển khai dự án...

Để Ban Chỉ đạo hoạt động hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo đề cao vai trò, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh thực hiện thành lập các Tổ công tác do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng để thực hiện các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao cũng như kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc để thực hiện các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Các sở, ngành có liên quan thực hiện tổng hợp nội dung và dự thảo báo cáo của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện các dự án hàng tháng...

Quang cảnh hội nghị.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với Dự thảo Tờ trình phương án di dời các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước khi sáp nhập). Sau khi rà soát, đánh giá, địa bàn thành phố Việt Trì cũ có 11 nhà máy (dự án đầu tư), trong đó có 9 dự án đầu tư trong nước, 2 dự án đầu tư nước ngoài có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện di dời. Lộ trình di dời, năm 2025, các cơ sở, nhà máy nghiên cứu lựa chọn địa điểm và xây dựng kế hoạch, lộ trình xây dựng cụ thể báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định; giai đoạn 2026- 2030 thực hiện di dời theo kế hoạch đã phê duyệt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, việc di dời các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Việt Trì cũ là cần thiết và cần quyết liệt thực hiện để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. Việc di dời các nhà máy này sẽ tạo không gian quy hoạch phát triển cho tỉnh, đồng thời tuân thủ các quy định trong lĩnh vực môi trường, đảm bảo hài hoà lợi ích kinh tế, xã hội.

Để đảm bảo công tác di dời các nhà máy hoàn thành theo lộ trình đã đề ra, đạt hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các địa phương có liên quan thành lập Tổ công tác làm việc cụ thể với từng doanh nghiệp có cơ sở, nhà máy cần di dời để thống nhất với các doanh nghiệp về thời gian, địa điểm di dời, phương án đền bù, hỗ trợ theo các quy định hiện hành và xây dựng Kế hoạch lộ trình di dời nhà máy. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh sớm hoàn thiện các thủ tục và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Trung Hà II và một số khu công nghiệp khác trên địa bàn để các doanh nghiệp có nhiều cơ hội lựa chọn địa điểm di dời nhà máy theo kế hoạch và lộ trình đã cam kết. UBND các phường, xã liên quan đến các cơ sở, nhà máy phải di dời trên địa bàn phối hợp với các sở ngành và tổ chức tuyên truyền phương án di dời cơ sở, nhà máy trên địa bàn đến các doanh nghiệp và giám sát việc hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở, nhà máy theo lộ trình di dời được duyệt. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các doanh nghiệp có cơ sở, nhà máy phải di dời nghiêm túc nghiên cứu địa điểm di dời và xây dựng kế hoạch, lộ trình di dời báo cáo UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện đảm bảo lộ trình di dời trước năm 2030...

Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến đối với Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 123-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về Đề án bổ sung phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên cùng các nội dung quan trọng khác.

Lệ Oanh