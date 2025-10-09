Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện quy trình về công tác cán bộ

Ngày 9/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị nghe và cho ý kiến về Phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy phải được thực hiện đúng theo định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương trên quan điểm: Cơ bản giữ nguyên các trường THPT, THCS, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập hiện có; sắp xếp để có không quá 3 trường dạy nghề (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên); giữ nguyên các bệnh viện công lập cấp tỉnh hiện có; thành lập trạm y tế xã, phường trực thuộc UBND cấp xã và các điểm khám bệnh trên cơ sở trạm y tế cấp xã trước đây...

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Theo đó sẽ rà soát, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp xã; tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong các sở, ban, ngành, cơ cấu tổ chức bên trong các chi cục và tương đương thuộc các sở, ban, ngành. Các cơ quan đơn vị hoàn thành trước ngày 20/10. UBND tỉnh ban hành chậm nhất ngày 30/10 hoặc thực hiện ngay sau khi có hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương, quyết định về tổ chức bộ máy của cơ quan tổ chức có thẩm quyền.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đảng ủy UBND tỉnh cũng đã nêu cụ thể về lộ trình trình thời gian thực hiện; phương án sắp xếp đối với các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, xây dựng, văn hóa thông tin, nông nghiệp và môi trường, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực khác và các doanh nghiệp Nhà nước... Theo phương án, sau khi sắp xếp, toàn tỉnh giảm từ 2.761 đơn vị xuống còn 2.392 đơn vị.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường báo cáo Phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có Tờ trình đề nghị xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1/10/1945 và Kết quả thẩm định chủ trương thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ; thành lập, hợp nhất các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Các tờ trình cũng như báo cáo thẩm tra thống nhất đề nghị Thường trực Tỉnh ủy: Thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ trên cơ sở hợp nhất Hiệp hội Doanh nghiệp 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ). Đồng ý chủ trương Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất là hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, thành viên của MTTQ tỉnh.

Về việc thành lập, hợp nhất các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, đề nghị Thường trực Tỉnh ủy thành lập 8 quỹ: Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Thọ; Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ; Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Phú Thọ; Quỹ Phát triển đất tỉnh Phú Thọ; Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ; Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Phú Thọ và Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Phú Thọ.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi đọc tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành các bước thực hiện quy trình công tác cán bộ, giới thiệu nhân sự để bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu bỏ phiếu thực hiện quy trình về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy được chỉ định giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Chỉ định các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 2025-2030. Theo đó, đồng chí Hoàng Thị Thúy Vân - TUV, giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Các đồng chí: Nguyễn Duy Khiêm, Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Thành Chung, Đào Quý Cường giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Thu Hà