Phiên trù bị Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I và tuyên dương điển hình tiên tiến

Sáng 9/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I (2025 – 2030) tiến hành phiên trù bị và tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Khắc Hiếu - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, Phùng Thị Kim Nga, Đinh Công Sứ, Quách Tất Liêm; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cùng các điển hình được tôn vinh.

Các đồng chí trong Ban Tổ chức và các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ I là sự kiện quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030.

Các đại biểu tham dự phiên trù bị.

Tại phiên trù bị, Ban Tổ chức Đại hội đã thông qua chương trình, nội quy Đại hội và hướng dẫn nghi lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến. Đại hội thống nhất chương trình làm việc chính thức diễn ra vào chiều cùng ngày, được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Theo đó, chương trình Đại hội chính thức gồm các nội dung: Văn nghệ chào mừng, chào cờ, giới thiệu đại biểu, khai mạc; báo cáo tuyên dương, xem phóng sự về kết quả các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025; lãnh đạo Trung ương và tỉnh phát biểu chỉ đạo; tham luận của đại biểu điển hình tiên tiến; lễ tôn vinh và trao các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước; phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I là dấu mốc quan trọng khẳng định vị trí, vai trò của phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ mới. Đây là dịp để toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng nhìn lại chặng đường thi đua sôi nổi, sáng tạo, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của tỉnh giai đoạn 2025-2030.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Bằng khen của UBND tỉnh và vòng nguyệt quế cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga, Đinh Công Sứ trao Bằng khen của UBND tỉnh và vòng nguyệt quế cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trao Bằng khen của UBND tỉnh và vòng nguyệt quế cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu, Phùng Thị Kim Nga trao Bằng khen của UBND tỉnh và vòng nguyệt quế cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Bằng khen của UBND tỉnh và vòng nguyệt quế cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm, Đinh Công Sứ trao Bằng khen của UBND tỉnh và vòng nguyệt quế cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Tại phiên trù bị, Ban Tổ chức Đại hội đã trao Bằng khen của UBND tỉnh và vòng nguyệt quế tôn vinh 150 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong tỉnh.

Phiên trù bị diễn ra nghiêm túc, phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của toàn thể đại biểu hướng tới Đại hội chính thức.

Hương Lan – Hồng Duyên