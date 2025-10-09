Phú Thọ 24h
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Trong không khí trang trọng, hân hoan của Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, giai đoạn 2025 – 2030, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã về dự.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030 có chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá xây dựng tỉnh Phú Thọ giàu đẹp, văn minh, đáng sống; cùng đất nước vào kỷ nguyên mới hùng cường, thịnh vượng”.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ trân trọng gửi đến độc giả những hình ảnh các đại biểu dự Đại hội:

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân về dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu dự Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.

