Hội nghị BCH Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh

Ngày 11/8, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhằm xem xét, thảo luận, và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Phi Long phát biểu tại hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Long - Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh; Ninh Viết Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đã tập trung thảo luận, cho ý kiến quyết định một số nội dung về thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị chỉ định đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy năm 2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh khóa I thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Về việc cho người lao động nghỉ thôi việc hưởng chế độ theo Nghị định số 178/2024 và Nghị định số 67/2025 của Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy nhất trí theo tờ trình danh sách nghỉ thôi việc hưởng chế độ.

Về thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị chỉ định đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã thống nhất danh sách nhân sự được giới thiệu chỉ định đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh theo đúng quy định, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và cơ cấu, tiếp tục hoàn thiện các bước, hồ sơ theo quy định để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ cũng thống nhất thông qua Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy năm 2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh khóa I thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, đây là những nội dung then chốt, quyết định định hướng hoạt động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Về giải quyết các chế độ cho người lao động, giao Ban Tổ chức Đảng ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đảng ủy hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu quán triệt Chỉ thị số 50 ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường vai trò cấp ủy trong việc kiểm tra giám sát đối với các chi bộ.

Về chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy năm 2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh khóa I thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã được Ban Chấp hành thông qua, đồng chí đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, sớm hoàn thiện trình Ban Chấp hành xem xét, quyết định ban hành và tổ chức thực hiện; đồng thời theo dõi, báo cáo kết quả định kỳ, kịp thời điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết.

Ngọc Tuấn