Hội nghị đại biểu người lao động Supe Lâm Thao năm 2026

Ngày 28/4, Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2026. Dự hội nghị có lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh cùng hơn 400 đại biểu đại diện cho gần 1.800 cán bộ, người lao động trong Công ty.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tú - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, người lao động Công ty.

Năm 2025, trong bối cảnh thị trường phân bón nhiều biến động, Công ty đã chủ động điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất, kinh doanh; triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 3.900 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ; doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.891 tỷ đồng, tăng 8,1%; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 207 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước gần 69 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch năm.

Công ty bảo đảm việc làm cho 100% người lao động, thu nhập bình quân đạt hơn 17 triệu đồng/người/tháng; duy trì các chế độ phúc lợi, quà tặng dịp lễ, Tết; năm thứ ba liên tiếp mua bảo hiểm sức khỏe tự nguyện cho người lao động. Đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; đẩy mạnh các phong trào văn hóa, thể dục, thể thao.

Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, nổi bật là phong trào sáng kiến, sáng tạo với 139 đề tài, sáng kiến của 428 tác giả được Hội đồng sáng kiến Công ty công nhận trong năm 2025.

Lãnh đạo Tập đoàn Hoá chất Việt Nam và lãnh đạo Công ty trao tặng Giấy khen của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2026, dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, Công ty xác định tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh linh hoạt, hiệu quả. Trọng tâm là đẩy mạnh tiếp thị các sản phẩm phân bón mới, củng cố và phát triển thương hiệu thông qua hệ thống truyền thông và mạng lưới phân phối; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nhằm giảm tiêu hao nguyên liệu, hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh; bảo đảm việc làm, duy trì thu nhập và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động.

Lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua đã được nhận Bằng khen của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Giấy khen của Công ty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao. Hội nghị cũng đã phát động thi đua và thông qua Nghị quyết hội nghị năm 2026.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho đoàn viên công đoàn xuất sắc.

Hương Giang