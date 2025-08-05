Xã hội
Hội nghị tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2025), ngày 5/8, Trung tâm Trợ giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin và người tàn tật trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) phối hợp với Chi hội Quân dân y Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân chất độc da cam và trao quà hỗ trợ đến các nạn nhân trên địa bàn.

Dự chương trình có Đại tá, TTƯT, PGS.TS Hà Hoàng Kiệm - Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y; lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); các y, bác sĩ thuộc Chi hội Quân dân y Vĩnh Phúc cùng đại diện Đảng ủy xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ.

Hội nghị tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Ban Tổ chức trao tặng những phần quà ý nghĩa hỗ trợ nạn nhân và gia đình chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

Tại chương trình, 200 nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã Đạo Trù đã được các y, bác sĩ tư vấn chăm sóc sức khỏe, phổ biến kiến thức về bệnh tật liên quan đến di chứng da cam, hướng dẫn cách giảm thiểu và chăm sóc các tổn thương kéo dài do phơi nhiễm dioxin.

Ban tổ chức cũng đã trao tặng 200 suất quà cho các nạn nhân, mỗi suất gồm các phần quà thiết yếu trị giá 1.059.000 đồng.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng đối với những nạn nhân và gia đình chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Qua đó, góp phần động viên họ vượt qua khó khăn, sống lạc quan, nghị lực và tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Lê Minh


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Nạn nhân chất độc da cam Vĩnh Phúc Chăm sóc sức khỏe Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên truyền Tư vấn dioxin Trao quà hỗ trợ PGS hội nghị
