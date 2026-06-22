Hội Nhà báo tỉnh, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ đạt giải thưởng tại Hội Báo toàn quốc 2026

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Sau 3 ngày làm việc, chiều 21/6, Hội Báo toàn quốc 2026 đã bế mạc. Với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”, Hội Báo toàn quốc 2026 đã thành công tốt đẹp, để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng người làm báo và công chúng.
Hội Báo năm nay có quy mô 87 gian trưng bày được thiết kế đồng bộ, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Từ khu trưng bày chuyên đề “101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam - Thành tựu và sứ mệnh”, các gian trưng bày diện tích lớn của các cơ quan báo chí chủ lực đến các gian của các Liên chi hội, Chi hội, Hội Nhà báo địa phương... đã tạo nên bức tranh toàn cảnh sống động, phản ánh dòng chảy mạnh mẽ của báo chí cách mạng gắn liền với xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới.
Hội viên Liên chi hội Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đoạt giải Khuyến khích tại Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2026”.
Song song với hoạt động trưng bày, Diễn đàn Báo chí toàn quốc với 11 phiên làm việc đã diễn ra hiệu quả. Các phiên đã thẳng thắn thảo luận, trao đổi về việc sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí, về phát triển kinh tế báo chí, tìm lời giải cho bài toán truyền thông chính sách tại địa phương... Các chuyên đề đã mở ra những tầm nhìn mới, những bài học kinh nghiệm sâu sắc cho người làm báo trong kỷ nguyên số.
Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Hội Báo còn có các chương trình bên lề góp phần thắt chặt tình đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu nghề của nhà báo - những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa.
Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao các giải thưởng bao gồm: 57 giải Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc; 46 giải Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc (với các hạng mục: Bìa báo, phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, ảnh báo chí xuất sắc năm 2026).
Theo đó, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đoạt giải Khuyến khích - Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc; Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đoạt giải C - Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc với sản phẩm bìa báo “Phú Thọ nhân kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026”. Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ đoạt giải Khuyến khích - Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc với sản phẩm bìa báo số Xuân Bính Ngọ 2026.
Tại lễ bế mạc, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng 17 Cờ thi đua, 16 Bằng khen cho các tập thể có hoạt động xuất sắc nhất trong năm 2025. Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ là một trong 16 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố vinh dự nhận Bằng khen trong dịp này.
Cũng trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026, hội viên Liên chi hội Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đoạt giải Khuyến khích khi tham gia cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2026”.
Thảo Nguyên - Ngọc Nhâm
(Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ)
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