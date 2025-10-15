Hội Nữ doanh nhân tỉnh tổ chức Ngày hội quảng bá sản phẩm và giao lưu văn hóa “Bài ca 8 chữ vàng”

Ngày 15/10, Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930-2025, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh tổ chức “Ngày hội trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm” và giao lưu văn hóa “Bài ca 8 chữ vàng”. Đến dự có các đồng chí đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội nhỏ và vừa tỉnh, Doanh nhân trẻ tỉnh...và một số doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể Hội Nữ Doanh nhân tỉnh.

Ngay sau khi hợp nhất Hội Nữ Doanh nhân 3 tỉnh cũ: Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc đã bám sát hướng dẫn số 126/NĐ của Chính phủ về quy định, tổ chức và quản lý Hội, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, phát triển hội viên. Ban thường vụ Hội đã họp thống nhất về bộ máy, mô hình tổ chức hoạt động và ra mắt Ban chấp hành gồm 88 Ủy viên. Nữ Doanh nhân Đinh Thị Thức hiện là Chủ tịch lâm thời Hội nữ doanh nhân tỉnh.

BTC trao Giải nhất cho Đội Tự Tin

Ngày hội trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm với 10 gian hàng của một số doanh nghiệp quảng bá các mặt hàng: Vàng PNJ, nước tinh khiết, nông sản của một số địa phương... đã thu hút được nhiều sự quan tâm và chia sẻ của các nữ doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh các gian giới thiệu, trưng bày sản phẩm

Các tiết mục giao lưu văn nghệ

Chương trình giao lưu văn hóa “ Bài ca tám chữ vàng” với 4 đội tham gia: Tự Tin, Trung Hậu, Đảm Đang và Tự Trọng. Các đội phải trải qua 2 phần thi chào hỏi và giao lưu tài năng ca ngợi về các giá trị đạo đức của phụ nữ thời nay, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt là phần giao lưu năng khiếu, các đội đã đem đến cho chương trình những tiết mục hát múa đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi người phụ nữ Việt Nam. Qua đó nhằm tôn vinh, biểu dương tài năng của các nữ doanh nhân đất Tổ. Đây là dịp để các nữ doanh nhân thể hiện tài năng, sức sáng tạo, gắn kết, động viên các hội viên nỗ lực phát triển sản xuất, kinh doanh, khẳng định vai trò và vị thế của nữ doanh nhân trong xã hội. Kết thúc giao lưu, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội Tự Tin; Giải Nhì đội Trung Hậu và đồng Giải Ba cho Đội Đảm Đang, Tự Trọng.

Khánh Thy