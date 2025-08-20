Hội sách Nhã Nam năm 2025

Từ ngày 20-24/8, tại Khu vực sự kiện ngoài trời Trung tâm thương mại Vincom Plaza Việt Trì (đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu) diễn ra hội sách Nhã Nam năm 2025.

Trong ngày mở bán đầu tiên, hội sách đã thu hút đông đảo người dân tới thăm quan, mua sách.

Hội sách mang đến hơn 1.000 đầu sách với nhiều ấn phẩm đa dạng, phong phú ở các thể loại như: Truyện tranh thiếu nhi, văn học tuổi trẻ, khoa học, kỹ năng sống, các sách tham khảo,... Tại đây, người đến mua sách sẽ được giảm giá từ 30-50% tuỳ theo các đầu sách, đổi quà tùy theo giá trị đơn hàng. Đặc biệt, trong khung giờ vàng từ 12h-13h và 20h-22h các ngày diễn ra hội sách đều được giảm giá sâu từ 50% trở lên...

Hơn 1.000 đầu sách với chủ đề đa dạng được bày bán.

Hội sách không chỉ mang đến những cuốn sách hay, hữu ích mà còn tạo ra một sân chơi để độc giả mọi lứa tuổi giao lưu, trao đổi, lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng, góp phần quảng bá và tôn vinh văn hóa đọc.

Hội sách mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, hứa hẹn sẽ thu hút được đông đảo người yêu sách tại Phú Thọ tới tham dự.

Linh Nguyễn