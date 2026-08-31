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“Hồi sinh” làng nghề dệt thổ cẩm Đông Lai

Từng đứng trước nguy cơ mai một, nghề dệt thổ cẩm Đông Lai, nay thuộc thôn Đoàn Kết, xã Tân Lạc, đang từng bước “hồi sinh” nhờ sự chung tay của cộng đồng, vai trò của Hợp tác xã Dệt thổ cẩm truyền thống và Dịch vụ tổng hợp Đông Lai cùng sự đồng hành của Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF). Từ những khung cửi tưởng chừng bị bỏ quên, nghề dệt truyền thống đang được khôi phục, tạo sinh kế cho người dân và góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

“Hồi sinh” làng nghề dệt thổ cẩm Đông LaiCách đây 9 năm, làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống nơi đây được công nhận là làng nghề truyền thống, ghi dấu những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương trong khôi phục, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

“Hồi sinh” làng nghề dệt thổ cẩm Đông LaiChưa xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, các gia đình ở thôn Đoàn Kết trồng dâu tằm trên đồng bãi, vườn nhà.

“Hồi sinh” làng nghề dệt thổ cẩm Đông LaiNhững người phụ nữ Mường là chủ thể lưu giữ bí quyết tinh xảo của nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

“Hồi sinh” làng nghề dệt thổ cẩm Đông LaiNhững nong tằm được các hộ thành viên HTX chăm nuôi ăn lá dâu chờ đến ngày lên né, nhả tơ tạo kén.

“Hồi sinh” làng nghề dệt thổ cẩm Đông LaiTrải bao vất vả, phụ nữ Mường, thôn Đoàn Kết vẫn bền bỉ thực hiện quy trình dệt thủ công để lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

“Hồi sinh” làng nghề dệt thổ cẩm Đông LaiSau công đoạn mắc vải, những người giữ nghề lại cần mẫn quay tơ suốt nhiều giờ.

“Hồi sinh” làng nghề dệt thổ cẩm Đông LaiCác bà, các mẹ vẫn "nặng lòng" với việc bảo tồn tri thức bản địa, tích cực trao truyền giá trị văn hóa làng nghề cho thế hệ sau.

“Hồi sinh” làng nghề dệt thổ cẩm Đông LaiTrong đó, người nắm vai trò "trụ cột" phát triển làng nghề truyền thống là nghệ nhân Bùi Thị Mỉa.

“Hồi sinh” làng nghề dệt thổ cẩm Đông LaiCùng với quá trình phục dựng và phát triển, những khung cửi nơi đây đã được "đánh thức", trở thành sinh kế quan trọng của người dân.

“Hồi sinh” làng nghề dệt thổ cẩm Đông LaiBà con làm nghề nâng niu, chải chuốt từng sợi chỉ tơ.

“Hồi sinh” làng nghề dệt thổ cẩm Đông LaiNghề dệt truyền thống đã tạo nên những cạp váy của phụ nữ Mường thêm rực rỡ.

“Hồi sinh” làng nghề dệt thổ cẩm Đông LaiNhững sản phẩm tinh xảo, giữ nét đẹp tự nhiên từ làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống nơi đây chinh phục thị trường khách hàng là người yêu văn hóa, giới trẻ thích thời trang độc đáo và khách du lịch.

Bùi Minh


Bùi Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng dệt thổ cẩm hồi sinh Làng nghề Chương trình Trang trại Hợp tác xã Khôi phục Cộng đồng Đoàn kết Dịch vụ
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