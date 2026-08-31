“Hồi sinh” làng nghề dệt thổ cẩm Đông Lai

Từng đứng trước nguy cơ mai một, nghề dệt thổ cẩm Đông Lai, nay thuộc thôn Đoàn Kết, xã Tân Lạc, đang từng bước “hồi sinh” nhờ sự chung tay của cộng đồng, vai trò của Hợp tác xã Dệt thổ cẩm truyền thống và Dịch vụ tổng hợp Đông Lai cùng sự đồng hành của Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF). Từ những khung cửi tưởng chừng bị bỏ quên, nghề dệt truyền thống đang được khôi phục, tạo sinh kế cho người dân và góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Cách đây 9 năm, làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống nơi đây được công nhận là làng nghề truyền thống, ghi dấu những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương trong khôi phục, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Chưa xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, các gia đình ở thôn Đoàn Kết trồng dâu tằm trên đồng bãi, vườn nhà.

Những người phụ nữ Mường là chủ thể lưu giữ bí quyết tinh xảo của nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Những nong tằm được các hộ thành viên HTX chăm nuôi ăn lá dâu chờ đến ngày lên né, nhả tơ tạo kén.

Trải bao vất vả, phụ nữ Mường, thôn Đoàn Kết vẫn bền bỉ thực hiện quy trình dệt thủ công để lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Sau công đoạn mắc vải, những người giữ nghề lại cần mẫn quay tơ suốt nhiều giờ.

Các bà, các mẹ vẫn "nặng lòng" với việc bảo tồn tri thức bản địa, tích cực trao truyền giá trị văn hóa làng nghề cho thế hệ sau.

Trong đó, người nắm vai trò "trụ cột" phát triển làng nghề truyền thống là nghệ nhân Bùi Thị Mỉa.

Cùng với quá trình phục dựng và phát triển, những khung cửi nơi đây đã được "đánh thức", trở thành sinh kế quan trọng của người dân.

Bà con làm nghề nâng niu, chải chuốt từng sợi chỉ tơ.

Nghề dệt truyền thống đã tạo nên những cạp váy của phụ nữ Mường thêm rực rỡ.

Những sản phẩm tinh xảo, giữ nét đẹp tự nhiên từ làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống nơi đây chinh phục thị trường khách hàng là người yêu văn hóa, giới trẻ thích thời trang độc đáo và khách du lịch.

Bùi Minh