Hội thao chào mừng 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế

Trong hai ngày 5 và 6/9, Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội thao chào mừng 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025).

Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ trao giải cho các đội đạt thành tích môn bóng đá.

Hội thao năm nay có sự tham gia của 585 vận động viên là công chức và người lao động đến từ 16 đơn vị Thuế cơ sở và cơ quan Thuế tỉnh Phú Thọ.

Các vận động viên thi đấu môn cầu lông.

Các vận động viên tham gia thi đấu môn bóng chuyền hơi.

Hội thao được tổ chức với 6 môn thi đấu: Cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, bóng đá, pickleball và kéo co. Các môn thi đấu được lựa chọn phù hợp với tình hình thực tế và thể lực của các vận động viên, khích lệ phong trào thể dục thể thao ở từng đơn vị cũng như toàn Thuế tỉnh.

Đây cũng là dịp để cán bộ, công chức ngành Thuế được giao lưu, tạo động lực thúc đẩy tinh thần thi đua lao động trong toàn ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đông đảo cổ động viên cổ vũ nội dung thi đấu kéo co.

Kết thúc hội thao, Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên và các đội đạt thành tích xuất sắc ở các môn thi đấu.

Nguyễn Huế