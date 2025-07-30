{title}
Sáng 30/7, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học tư vấn, đề xuất các giải pháp thực hiện các khâu đột phá của tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2025-2030.
Tham gia hội thảo có lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các trường đại học, cao đẳng, Viện nghiên cứu; các chuyên gia, nhà khoa học ở Trung ương và tỉnh, đại diện lãnh đạo, chuyên gia thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũ.
Các đại biểu phát biểu tại hội thảo khoa học.
Hội thảo khoa học, tư vấn, đề xuất các giải pháp thực hiện các khâu đột phá của tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2025-2030 nhằm mục đích lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ nói chung và tri thức trong hệ thống Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh nói riêng đối với các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Đây cũng là một trong những hoạt động để đội ngũ trí thức của tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, tâm huyết, góp phần triển khai đạt hiệu quả các khâu đột phá tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2025-2030 đang được Tỉnh ủy, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và các cấp, các ngành nghiên cứu, xây dựng, tạo tiền đề vững chắc đưa tỉnh cùng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Thọ Hồ Đình Lưỡng phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo.
Tại hội thảo, các ý kiến tham luận đã phân tích, đánh giá về tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn, hạn chế trên tất các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh sau sáp nhập để làm cơ sở cho việc đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ giai đoạn tới. Hội thảo đã nhất trí cao về các khâu đột phá của tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2025-2030, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành nghiên cứu, xem xét đến một số nội dung, khâu đột phá có thể xem xét để đưa vào triển khai thực hiện. Đặc biệt là việc xác định văn hóa trở thành khâu đột phá, làm trung tâm phát triển, đưa văn hóa trở thành hoạt động kinh tế, là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Những ý kiến tư vấn, phản biện, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học sẽ được Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Thọ tiếp thu và xây dựng báo cáo kiến nghị gửi đến Tỉnh ủy, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030 để nghiên cứu, xem xét đưa vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ ngay trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Văn kiện; góp phần cùng cả hệ thống chính trị phát huy, khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đưa tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển.
Chi Hương
