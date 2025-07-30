Văn hóa - Xã hội
Hội thảo khoa học tư vấn, đề xuất các giải pháp thực hiện các khâu đột phá của tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2025-2030

Sáng 30/7, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học tư vấn, đề xuất các giải pháp thực hiện các khâu đột phá của tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2025-2030.

Tham gia hội thảo có lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các trường đại học, cao đẳng, Viện nghiên cứu; các chuyên gia, nhà khoa học ở Trung ương và tỉnh, đại diện lãnh đạo, chuyên gia thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũ.

Các đại biểu phát biểu tại hội thảo khoa học.

Hội thảo khoa học, tư vấn, đề xuất các giải pháp thực hiện các khâu đột phá của tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2025-2030 nhằm mục đích lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ nói chung và tri thức trong hệ thống Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh nói riêng đối với các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đây cũng là một trong những hoạt động để đội ngũ trí thức của tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, tâm huyết, góp phần triển khai đạt hiệu quả các khâu đột phá tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2025-2030 đang được Tỉnh ủy, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và các cấp, các ngành nghiên cứu, xây dựng, tạo tiền đề vững chắc đưa tỉnh cùng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Hội thảo khoa học tư vấn, đề xuất các giải pháp thực hiện các khâu đột phá của tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2025-2030

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Thọ Hồ Đình Lưỡng phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo.

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận đã phân tích, đánh giá về tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn, hạn chế trên tất các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh sau sáp nhập để làm cơ sở cho việc đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ giai đoạn tới. Hội thảo đã nhất trí cao về các khâu đột phá của tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2025-2030, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành nghiên cứu, xem xét đến một số nội dung, khâu đột phá có thể xem xét để đưa vào triển khai thực hiện. Đặc biệt là việc xác định văn hóa trở thành khâu đột phá, làm trung tâm phát triển, đưa văn hóa trở thành hoạt động kinh tế, là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những ý kiến tư vấn, phản biện, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học sẽ được Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Thọ tiếp thu và xây dựng báo cáo kiến nghị gửi đến Tỉnh ủy, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030 để nghiên cứu, xem xét đưa vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ ngay trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Văn kiện; góp phần cùng cả hệ thống chính trị phát huy, khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đưa tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển.

 Tỉnh Phú Thọ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tỉnh Phú Thọ Hội thảo khâu đột phá
Thầm lặng sau nỗi đau da cam

Thầm lặng sau nỗi đau da cam
2025-08-09 11:05:00

baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...

Trăn trở Mường Hoa

Trăn trở Mường Hoa
2025-08-09 09:27:00

baophutho.vn Từ đường tỉnh 435, xe chúng tôi rẽ hướng trái, len lỏi gần chục km trên lối hẹp trước đây là đường rừng rồi chạy qua chiếc cầu treo bắc ngang...

Lương Sơn không còn nhà tạm, nhà dột nát

Lương Sơn không còn nhà tạm, nhà dột nát
2025-07-29 16:48:00

baophutho.vn Huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình cũ và xã Lương Sơn hiện nay là điểm sáng trong phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát. Xã đã về đích sớm kế hoạch...

Tìm lại “bóng hình” liệt sĩ

Tìm lại “bóng hình” liệt sĩ
2025-07-29 16:31:00

baophutho.vn Đôi bàn tay nhăn nheo lần rờ từng nét trên khuôn mặt, từ sống mũi cao cao, đôi mắt sáng, cụ bà Triệu Thị Trịnh, thôn Hương Ngãi (xã Triệu Đề...

Thăm, tặng quà tri ân gia đình liệt sĩ

Thăm, tặng quà tri ân gia đình liệt sĩ
2025-07-27 17:22:00

baophutho.vn Chiều 27/7, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 * 27/7/2025), Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 355 và Ban liên lạc...

