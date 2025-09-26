Hội thảo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Ngày 26/9, đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội thảo nghe các chuyên gia, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Phú Thọ trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường phát biểu khai mạc hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe đại diện đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Phú Thọ trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt Đề án

Theo đó, Đề án có mục tiêu chung nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Phú Thọ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số, kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế; bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo - việc làm - thị trường lao động số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của lực lượng lao động. Đồng thời xây dựng đội ngũ nhân lực tinh hoa, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; đặc biệt tập trung vào các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, làm đột phá chiến lược đưa Phú Thọ trở thành địa phương có năng lực cạnh tranh cao và vị thế nổi bật trong khu vực.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng Đề án

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng Đề án

Căn cứ thực tiễn và các số liệu của tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập, Đề án đưa ra 5 mục tiêu cụ thể, 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ trong kỷ nguyên mới và các kế hoạch hành động. Toàn bộ Đề án được lượng hóa bằng hệ thống OKR-KPI, dữ liệu mở và công cụ AI, bảo đảm tính minh bạch, khả thi và đo lường được.

Lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng Đề án

Lãnh đạo Thống kê tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng Đề án

Sau khi nghe báo cáo, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung thuộc Đề án như: Cơ sở khoa học, chính trị; mục tiêu các dự án; xây dựng hạ tầng dữ liệu & AI về nguồn nhân lực, thị trường lao động số; nguồn nhân lực giảng viên, giáo viên giảng dạy; trách nhiệm giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương; đối tượng tác động, nguồn nhân lực là đối tượng dân tộc thiểu số... Đồng thời, các đại biểu cũng cho ý kiến về bố cục, dung lượng, một số số liệu quan trọng... đảm bảo đề án được xây dựng ngắn gọn, khoa học, hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Công Thắng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội thảo

Tiếp thu ý kiến đóng góp của lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã giải trình, làm rõ mội số nội dung, đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu, bổ sung, điều chỉnh, khẩn trương hoàn thiện Đề án.

Lê Hoàng