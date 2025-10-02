Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và Ngày hội việc làm sẽ tổ chức vào tháng 11

Sáng 2/10, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp, nghe Sở Nội vụ báo cáo dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thảo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Phú Thọ bước vào kỷ nguyên mới và Ngày hội việc làm năm 2025. Dự hội nghị có đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu kết luận hội nghị.

Theo dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Phú Thọ bước vào kỷ nguyên mới và Ngày hội việc làm năm 2025 do Sở Nội vụ trình bày, việc tổ chức Hội thảo nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; về phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường phát biểu tại hội nghị.

Hội thảo góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh kỷ nguyên số trong quá trình hội nhập quốc tế; đánh giá thực trạng lực lượng lao động, cơ cấu lao động, nhu cầu tuyển và sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tế về đào tạo nghề, lao động, việc làm. Từ đó đề ra giải pháp để tham mưu xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh. Đồng thời, xây dựng mối liên kết thường xuyên, sâu rộng, kết nối bốn bên: Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp - người lao động, tạo hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2025 và những năm tiếp theo.

Hội thảo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Phú Thọ bước vào kỷ nguyên mới và Ngày hội việc làm năm 2025 dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 11/2025 tại Trường Đại học Hùng Vương. Sự kiện dự kiến có sự tham dự của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; đại diện các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, nhà ở xã hội, doanh nghiệp FDI và DDI, doanh nghiệp cho thuê, cung ứng lao động trong và ngoài tỉnh...

Sự kiện có các hoạt động: Đánh giá thực trạng lực lượng lao động, cơ cấu lao động, nhu cầu tuyển và sử dụng lao động của các doanh nghiệp; thảo luận về các vấn đề liên quan và mở rộng quan hệ hợp tác trong đào tạo, cung ứng lao động; tọa đàm, giới thiệu năng lực đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giao lưu giữa các cơ sở đào tạo; ký kết chương trình hợp tác, biên bản ghi nhớ về đào tạo nghề, cung ứng lao động giữa doanh nghiệp và các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc tổ chức, doanh nghiệp có chức năng cung ứng, giới thiệu lao động...

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đồng tình với dự thảo kế hoạch và nêu ý kiến về bổ sung các doanh nghiệp cung ứng, tuyển dụng nguồn nhân lực; tham vấn các ý kiến chuyên gia, nhà khoa học; mở rộng thành phần mời, đối tượng, đơn vị tham gia trực tiếp ngày hội; tăng cường thêm các hoạt động bên lề hội thảo thu hút sự tham gia, hưởng ứng của sinh viên, doanh nghiệp...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực của Sở Nội vụ và ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến, bổ sung thành phần tham gia Ban tổ chức sự kiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thời gian tổ chức hội thảo vào trung tuần tháng 11/2025 và vào ngày nghỉ để bảo đảm hoạt động chung cho các đối tượng tham gia, nhất là người lao động. Đồng thời giao các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, rà soát, thống nhất các nhiệm vụ, bảo đảm sự kiện quan trọng này diễn ra thành công.

Đinh Vũ