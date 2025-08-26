Hơn 400 phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù được tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm

Ngày 26/8, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ phối hợp với Trại giam Tân Lập (Bộ Công an) tổ chức hội nghị tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ, Ban Giám thị Trại giam Tân Lập cùng các phạm nhân chụp ảnh lưu niệm.

Tại hội nghị, các phạm nhân đã được đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ tuyên truyền, tư vấn các nội dung liên quan đến thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp; các chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương về công tác đào tạo nghề; vay vốn giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ tư vấn cho các phạm nhân.

Việc tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại Trại giam Tân Lập đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong việc giải quyết việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù đã trở về cộng đồng.

Toàn cành buổi tư vấn.

Hơn 400 phạm nhân được tư vấn việc làm.

Theo thông tin từ Trại giam Tân Lập, trong đợt đặc xá nhân dịp 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/2025) có hơn 400 phạm nhân cải tạo tốt, được xem xét đặc xá.

Huy Thắng - Thế Hùng