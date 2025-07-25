Xã hội
Hơn 74.200 cán bộ, công chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được nhận tiền trợ cấp

Theo số liệu mới nhất của Bộ Nội vụ, có 74.248 cán bộ, công chức nghỉ hưu, nghỉ thôi việc từ chủ trương sắp xếp bộ máy được nhận tiền hoặc được trình phê duyệt để nhận tiền trợ cấp.

Hơn 74.200 cán bộ, công chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được nhận tiền trợ cấpBộ Nội vụ đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ do sắp xếp theo quy định. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Nội vụ cho biết tính đến ngày 15/7, có 85.447 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở và lực lượng vũ trang đã có quyết định nghỉ việc, hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Số người đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí và số người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí là 74.248 người, trong đó: 20.417 người đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí; 53.831 người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí (trong đó, số người đã được nhận tiền là 41.031 người, chiếm tỷ lệ 76,22%).

Bộ Nội vụ đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ do sắp xếp theo quy định.

Trước đó, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 178/2024/NĐ-CP về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Nghị định số 178/2024/NĐ-CP quy định các chế độ, chính sách đủ mạnh, nổi trội nhằm giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Thực hiện Thông báo số 75-TB/TW của Bộ Chính trị về điều chỉnh phạm vi và đối tượng áp dụng chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Nội vụ đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2025/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2025/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Thông tư số 002/2025/TT-BNV về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2025/TT-BNV.

Bộ Nội vụ đã ban hành Văn bản số 1814/BNV-TCBC và Văn bản số 2034/BNV-TCBC gửi các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn thực hiện Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.

Văn Lang


