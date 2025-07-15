Họp tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

{title}
{publish}
{head}
Ngày 15/7, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức họp nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện; thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ biên tập Văn kiện.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại hội nghị.
Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp và đề xuất bổ sung một số nội dung trong dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội Đại biểu tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030 của 3 trỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc (trước khi sáp nhập) đều thống nhất cao và khẳng định: Dự thảo Báo cáo chính trị có bố cục chặt chẽ, nội dung toàn diện, phản ánh đúng tình hình thực tiễn của tỉnh Phú Thọ (sau hợp nhất), thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển. Chủ đề Đại hội có tính khái quát, bao trùm, có tính định hưóng rõ ràng và bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thể hiện mục tiêu phấn đấu của tỉnh trong giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.
Dự thảo Báo cáo (lần 4) cũng đã cụ thể hóa các mục tiêu chung và các chỉ tiêu cụ thể về các lĩnh vực, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Hoàn thiện việc sắp sếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn; rà soát hiện trạng không gian kinh tế, văn hóa để điều chỉnh xây dựng quy hoạch tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tầm nhìn 2050; mở rộng vùng lõi đô thị trung tâm, tạo điểm nhấn đô thị; hình thành các công trình văn hóa, thể thao mang tính biểu tượng của Phú Thọ; ưu tiên thúc đẩy, đổi mới tăng trưởng kinh tế trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh cải cách hành chính; khuyến khích thu hút, đào tạo nguồn nhân lục chất lượng cao...
Đồng thời, dự thảo cũng nhấn mạnh về các khâu đột phá về thể chế, con người, hạ tầng và văn hóa, đưa ra các giải pháp cụ thể trong các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra...
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại hội nghị.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung vào dự thảo Báo cáo, trong đó các đại biểu đề nghị việc xây dựng dự thảo báo cáo cần ngắn gọn, xúc tích, rõ các đầu việc, thể hiện trọng tâm, trọng điểm về các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể; câu từ trong báo cáo đảm bảo chính xác, cô đọng, xúc tích...
Các chỉ tiêu về các lĩnh vực trong Báo cáo chính trị cần điều chỉnh hợp lý trên cơ sở định hướng lớn, mang tầm vóc của tỉnh trong tương lai, đảm bảo phát triển bền vững. Các ý kiến cũng tập trung phân tích về lợi thế phát triển của tỉnh trong thời gian tới, đồng tình với đề xuất mở rộng vùng lõi đô thị trung tâm tỉnh theo hướng phát triển không gian đô thị Việt Trì - Vĩnh Yên; phát triển điểm nhấn đô thị trung tâm tỉnh hai bên sông Lô (đoạn qua TP Việt Trì trước khi hợp nhất); xây dựng đô thị thông minh, hiện đại gắn với phát triển các hành lang kinh tế. Đồng thời đề xuất bổ sung khâu đột phá về văn hóa gắn với phát triển kinh tế, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa vùng Đất Tổ, người Việt Cổ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Võ Ngọc Kiên trình bày tổng hợp các ý kiến góp ý và đề xuất bổ sung một số nội dung trong Dự thảo Báo cáo Chính trị.
Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đánh giá cao sự cố gắng của cơ quan soạn thảo và các ý kiến của các đồng chí trong Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, đồng thời nhấn mạnh: Đây là báo cáo quan trọng, cơ quan soạn thảo cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, bổ sung và hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Đại hội trên tinh thần báo cáo phải ngắn gọn, rõ ràng; một số chỉ tiêu cần điều chỉnh, gộp lại theo nhóm, có hệ thống, đảm bảo phù hợp với các quy định, hướng dẫn của Trung ương, mang tính đại diện cho các lĩnh vực có tính khả thi cao; các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện, các danh mục chương trình, nghị quyết, đề án trọng điểm cần có sự toàn diện hơn trên các lĩnh vực...
Ngọc Tuấn - Phương Thanh
baophutho.vn Tổ 9, phường Thống Nhất - nơi người dân vẫn quen gọi là bản Dao, có hơn 190 hộ thì 100% là đồng bào dân tộc Dao. Một cộng đồng nhỏ, từng là khu...
baophutho.vn Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, việc hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên thông qua cấp thẻ đảng viên điện tử là bước đi...
baophutho.vn Một làn gió mới đang thổi trên khắp các thung lũng, sườn đồi của vùng đất Tứ Mường lịch sử (Bi, Vang, Thàng, Động). Sau thành công của Đại hội...
baophutho.vn Ngày 7/8, phường Thanh Miếu đã tổ chức giao ban công tác Đảng, chính quyền với các khu dân cư.
baophutho.vn Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Lạc Thủy được thành lập...
baophutho.vn Trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ này, đồng chí Cao Thị Toàn Thắng...
baophutho.vn Đảng bộ xã Hiền Quan được thành lập từ ngày 01/7/2025 trên cơ sở sáp nhập các xã: Bắc Sơn, Hiền Quan và Thanh Uyên (huyện Tam Nông, tỉnh Phú...
baophutho.vn Hơn 10 ngày chính thức đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Yên Lập đang đặt ra nhiều mục tiêu, trong đó trọng tâm là...
baophutho.vn Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ (ĐHĐB) xã Mai Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24 - 25/7/2025, với sự tham gia của 205 đại...
baophutho.vn Sáng 14/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công...
baophutho.vn Ngày 11/7, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để thảo luận,...
baophutho.vn Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng,...