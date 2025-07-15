Họp tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 15/7, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức họp nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện; thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ biên tập Văn kiện.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp và đề xuất bổ sung một số nội dung trong dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội Đại biểu tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030 của 3 trỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc (trước khi sáp nhập) đều thống nhất cao và khẳng định: Dự thảo Báo cáo chính trị có bố cục chặt chẽ, nội dung toàn diện, phản ánh đúng tình hình thực tiễn của tỉnh Phú Thọ (sau hợp nhất), thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển. Chủ đề Đại hội có tính khái quát, bao trùm, có tính định hưóng rõ ràng và bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thể hiện mục tiêu phấn đấu của tỉnh trong giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo Báo cáo (lần 4) cũng đã cụ thể hóa các mục tiêu chung và các chỉ tiêu cụ thể về các lĩnh vực, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Hoàn thiện việc sắp sếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn; rà soát hiện trạng không gian kinh tế, văn hóa để điều chỉnh xây dựng quy hoạch tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tầm nhìn 2050; mở rộng vùng lõi đô thị trung tâm, tạo điểm nhấn đô thị; hình thành các công trình văn hóa, thể thao mang tính biểu tượng của Phú Thọ; ưu tiên thúc đẩy, đổi mới tăng trưởng kinh tế trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh cải cách hành chính; khuyến khích thu hút, đào tạo nguồn nhân lục chất lượng cao...

Đồng thời, dự thảo cũng nhấn mạnh về các khâu đột phá về thể chế, con người, hạ tầng và văn hóa, đưa ra các giải pháp cụ thể trong các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra...

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại hội nghị.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung vào dự thảo Báo cáo, trong đó các đại biểu đề nghị việc xây dựng dự thảo báo cáo cần ngắn gọn, xúc tích, rõ các đầu việc, thể hiện trọng tâm, trọng điểm về các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể; câu từ trong báo cáo đảm bảo chính xác, cô đọng, xúc tích...

Các chỉ tiêu về các lĩnh vực trong Báo cáo chính trị cần điều chỉnh hợp lý trên cơ sở định hướng lớn, mang tầm vóc của tỉnh trong tương lai, đảm bảo phát triển bền vững. Các ý kiến cũng tập trung phân tích về lợi thế phát triển của tỉnh trong thời gian tới, đồng tình với đề xuất mở rộng vùng lõi đô thị trung tâm tỉnh theo hướng phát triển không gian đô thị Việt Trì - Vĩnh Yên; phát triển điểm nhấn đô thị trung tâm tỉnh hai bên sông Lô (đoạn qua TP Việt Trì trước khi hợp nhất); xây dựng đô thị thông minh, hiện đại gắn với phát triển các hành lang kinh tế. Đồng thời đề xuất bổ sung khâu đột phá về văn hóa gắn với phát triển kinh tế, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa vùng Đất Tổ, người Việt Cổ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Võ Ngọc Kiên trình bày tổng hợp các ý kiến góp ý và đề xuất bổ sung một số nội dung trong Dự thảo Báo cáo Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đánh giá cao sự cố gắng của cơ quan soạn thảo và các ý kiến của các đồng chí trong Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, đồng thời nhấn mạnh: Đây là báo cáo quan trọng, cơ quan soạn thảo cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, bổ sung và hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Đại hội trên tinh thần báo cáo phải ngắn gọn, rõ ràng; một số chỉ tiêu cần điều chỉnh, gộp lại theo nhóm, có hệ thống, đảm bảo phù hợp với các quy định, hướng dẫn của Trung ương, mang tính đại diện cho các lĩnh vực có tính khả thi cao; các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện, các danh mục chương trình, nghị quyết, đề án trọng điểm cần có sự toàn diện hơn trên các lĩnh vực...

Ngọc Tuấn - Phương Thanh