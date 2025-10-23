Hướng đi xanh cho sản phẩm OCOP: Thúc đẩy sản xuất thân thiện môi trường

Phát triển sản phẩm OCOP gắn với bảo vệ môi trường là hướng đi phù hợp trong tiến trình xây dựng nền kinh tế xanh. Trên địa bàn tỉnh, nhiều chủ thể tham gia chương trình OCOP đang chuyển hướng sản xuất theo tiêu chí “xanh” - sử dụng nguyên liệu an toàn, cải tiến bao bì và từng bước áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, mà còn góp phần định hình mô hình tăng trưởng bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Toàn tỉnh hiện có gần 600 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Các sản phẩm OCOP của tỉnh Phú Thọ cơ bản là những sản phẩm thế mạnh, đặc trưng, có tiềm năng phát triển bền vững. Nhiều chủ thể đã áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, chú trọng truy xuất nguồn gốc, công bố chất lượng, xây dựng câu chuyện sản phẩm nhằm khẳng định uy tín, thương hiệu.

Các cơ sở đã chủ động lựa chọn nguyên liệu an toàn, thiết kế mẫu mã và bao bì hiện đại, thân thiện với môi trường; đầu tư hệ thống xử lý chất thải đạt chuẩn; sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho vùng nguyên liệu. Việc gắn sản xuất OCOP với tiêu chí :xanh" không chỉ giúp mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh mà còn thể hiện trách nhiệm cơ sở sản xuất đối với mục tiêu phát triển bền vững.

Anh Nguyễn Đức Độ - Giám đốc Công ty TNHH Trà hoa vàng Tam Đảo, đơn vị có 2 sản phẩm đạt OCOP 4 sao chia sẻ: “Doanh nghiệp chúng tôi được thành lập với mục tiêu bảo tồn nguồn gen trà hoa vàng quý hiếm và phát triển các sản phẩm từ loại dược liệu này. Vùng nguyên liệu được quy hoạch sản xuất theo quy trình an toàn, bao bì sản phẩm được thiết kế từ vật liệu thân thiện. Nhờ hướng đi này, sản phẩm của công ty được người tiêu dùng đón nhận tích cực, phản hồi tốt về chất lượng và yếu tố “xanh” trong sản phẩm. Thực tế cho thấy, để nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường, đổi mới sáng tạo phải đi cùng với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Khi làm được điều đó, doanh nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm chất lượng mà còn xây dựng thương hiệu bền vững”.

Bao bì sản phẩm của Công ty TNHH Trà hoa vàng Tam Đảo được thiết kế thân thiện với môi trường

Những chuyển biến này không chỉ là câu chuyện của một vài đơn vị, cơ sở sản xuất mà đã trở thành xu hướng chung. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, quy trình sản xuất minh bạch, ít tác động đến môi trường. Chính sự thay đổi trong thị hiếu tiêu dùng đã tạo động lực để các chủ thể OCOP ở Phú Thọ đầu tư cho sản xuất xanh, hướng đi mang lại giá trị bền vững về uy tín và thương hiệu.

HTX sản xuất chè an toàn Long Cốc (xã Long Cốc) phát triển sản phẩm chè xanh trở thành sản phẩm OCOP, trong đó có sản phẩm đạt chuẩn 4 sao. Bà Phạm Thị Hạnh - Giám đốc HTX cho biết: “HTX có gần 40ha diện tích canh tác, trong đó 12ha đạt tiêu chuẩn VietGAP. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất an toàn, hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, ưu tiên phân bón hữu cơ, bảo vệ nguồn đất và nước của vùng trồng. Các khâu sản xuất kết hợp giữa kinh nghiệm truyền thống và kỹ thuật hiện đại để giữ được hương vị đặc trưng của chè nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu về an toàn. Đặc biệt, khi sản phẩm được công nhận OCOP, HTX càng ý thức rõ hơn trách nhiệm không chỉ gìn giữ giá trị văn hóa gắn với nghề chè, mà còn bảo vệ cảnh quan sinh thái vùng chè gắn với phát triển du lịch”.

Chế biến chè xanh tại HTX sản xuất chè an toàn Long Cốc.

Trong tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP, có một số nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, bao gồm: Việc tuân thủ hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định pháp luật; minh chứng về công trình thu gom, xử lý chất thải; sử dụng bao bì thân thiện với môi trường; áp dụng công nghệ theo hướng bền vững như công nghệ tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, xử lý và tái chế chất thải, tận thu phụ phẩm nông nghiệp nhằm giảm thiểu tác động môi trường.

Thực hiện nghiêm túc các nội dung này giúp cơ sở sản xuất giảm chi phí dài hạn, tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng, giúp sản phẩm OCOP Phú Thọ có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Nguyễn Huế