Mong ước ở Thanh Ba

Xã Thanh Ba được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính gồm: Thị trấn Thanh Ba, các xã Vân Lĩnh, Đồng Xuân và Hanh Cù. Đây là một vùng đất giàu truyền thống, có diện tích tự nhiên hơn 3.859ha, 49 khu dân cư, gần 8.500 hộ với trên 30 nghìn nhân khẩu. Việc thành lập xã mở ra nhiều cơ hội để khai thác hiệu quả nguồn lực về đất đai, dân số, cơ sở hạ tầng, đồng thời nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thế nhưng, bên cạnh những tiềm năng, Thanh Ba cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng cơ sở hạ tầng xuống cấp, thiên tai gây hư hại nhiều công trình trọng yếu. Đây là trở ngại lớn đối với việc phát huy lợi thế và hiện thực hóa khát vọng phát triển của địa phương.

Tại khu 17 Hanh Cù, Cầu Rau từng là một cây cầu nhỏ nhưng đóng vai trò “mạch sống” của người dân. Được xây dựng cách đây khoảng 25 năm, cầu bắc qua ngòi Cầu Rau không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, canh tác mà còn có vai trò kết nối hệ thống sản xuất nông nghiệp và tưới tiêu cho cánh đồng Dùng và Nác - hai vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của các khu 14, 16, 17, 18.

Cầu Rau không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, canh tác mà còn có vai trò kết nối hệ thống sản xuất nông nghiệp và tưới tiêu cho Nhân dân địa phương

Tuy nhiên, sau cơn bão số 10 năm 2025, cầu bị sạt lở, trụ gãy, mặt cầu nứt toác khiến việc đi lại và canh tác gần như tê liệt. Hơn 50 hộ dân của khu 17, 18 bị ảnh hưởng trực tiếp khi phải đi vòng 7 - 8km mới tới được đồng ruộng.

Sau cơn bão số 10, cây cầu bị gãy sập, hư hỏng nặng không thể đi lại

Bà Nguyễn Thị Nhuần - Trưởng khu 17 Hanh Cù chia sẻ: “Mọi năm người dân làm một vụ lúa, một vụ cá, trồng thêm ngô, chuối ven bờ. Từ khi cầu hỏng, đường vòng quá xa và khó đi nên nhiều hộ đành bỏ ruộng hoang”.

Cánh đồng Nác là vùng đất tốt, bằng phẳng, phì nhiêu nhưng hiện đang bị bỏ hoang

Trong khi đó, cánh đồng Nác vốn là vùng đất tốt, bằng phẳng, trồng trọt thuận lợi, từ lâu đã trở thành nguồn sống chính của người dân hai khu 17, 18. Việc cầu bị sập không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất mà còn đe dọa an toàn giao thông, nhất là vào mùa mưa bão. Chính quyền địa phương và khu dân cư đã đặt biển cảnh báo hai bên cầu, cấm người dân không đi lại qua khu vực cầu sập gãy để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, đây chỉ là tình thế tạm thời, cánh đồng không thể mãi bỏ không lãng phí như vậy mà chi phí xây dựng, sửa chữa cầu khá tốn kém, chính quyền địa phương chưa đủ điều kiện để bố trí, sắp xếp các nguồn lực cho phù hợp.

Chính quyền địa phương và khu dân cư đặt cảnh báo cấm người dân không đi lại qua cầu để đảm bảo an toàn

Không chỉ riêng khu vực Cầu Rau, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Thanh Ba cũng đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, có những tuyến đường được xây dựng từ những năm 2000, 2001 đến nay chưa được nâng cấp, mặt đường hẹp, lồi lõm, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều nguy hiểm.

Tuyến đường từ trung tâm xã Thanh Ba (ngã ba Đào Giã) đi Km30 hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng

Đặc biệt, tuyến đường từ trung tâm xã (ngã ba Đào Giã) đi Km30 - tuyến huyết mạch kết nối xã Thanh Ba với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ hiện nay đã quá tải và xuống cấp. Là tuyến đường có vai trò rất quan trọng đối với vận chuyển hàng hóa, giao thương và phát triển kinh tế địa phương nhưng mặt đường hẹp chỉ khoảng 3,5m, xe ô tô không thể tránh nhau. Trời mưa lớn, nhiều đoạn bị ngập nước đến đầu gối, rất khó khăn trong việc di chuyển nhất là đối với các cháu học sinh.

Bề mặt đường hẹp, mấp mô, dễ ngập khi có mưa lớn gây khó khăn cho việc đi lại của người dân

Bà Trần Thị Tính - Trưởng khu 3 thị trấn Thanh Ba cho biết: “Người dân trong khu chúng tôi quá khốn khổ khi đi qua con đường này. Trước kia, bề mặt đường chỉ rộng khoảng 2,8m. Vào khoảng năm 2010, khi có chủ trương Nhà nước hỗ trợ xi măng, Nhân dân trong khu đã chủ động đóng góp tiền của, vật liệu, ngày công lao động để mở rộng bề mặt tuyến đường lên 3,5m. Tuy nhiên, do làm từ quá lâu, kết hợp đây lại là tuyến đường huyết mạch, nhiều phương tiện thường xuyên đi lại dẫn đến con đường bị xuống cấp nghiêm trọng... Chúng tôi luôn mong mỏi tuyến đường này được đầu tư nâng cấp để việc đi lại an toàn, thuận tiện hơn”.

Người dân mong mỏi tuyến đường được nâng cấp, mở rộng để việc đi lại được thuận tiện hơn

Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường huyết mạch từ trung tâm xã ra cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ là mong mỏi lớn nhất của người dân Thanh Ba hiện nay. Khi tuyến đường được hoàn thiện, không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa, mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Người dân bày tỏ sẵn sàng hiến đất, tháo dỡ cây cối, đóng góp ngày công để mở rộng tuyến đường. Đây là cơ sở thuận lợi để chính quyền địa phương huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng.

Đồng chí Khuất Năng Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Ba cho biết: Trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, huyện Thanh Ba có 5 cụm công nghiệp và 1 khu công nghiệp. Tuy nhiên sau khi xoá bỏ cấp huyện, sáp nhập các xã, xã Thanh Ba mới hiện không có khu, cụm công nghiệp. Để tạo động lực phát triển, địa phương dự kiến quy hoạch Cụm công nghiệp Thanh Ba - khu vực có vị trí thuận lợi về giao thông, gần cao tốc, có quỹ đất và nguồn lao động dồi dào. Để hiện thực hóa quy hoạch này, việc đầu tư hạ tầng giao thông kết nối Vân Lĩnh với trung tâm xã là điều kiện tiên quyết, giúp thu hút doanh nghiệp về đầu tư, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Thanh Ba là vùng đất có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế, với diện tích rộng, dân số đông, giao thông kết nối thuận lợi, lại nằm gần tuyến cao tốc quan trọng. Tuy nhiên, để những tiềm năng đó thực sự phát huy hiệu quả, địa phương rất mong muốn được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông và thủy lợi - những điều kiện nền tảng của phát triển. Khơi thông những điểm nghẽn hạ tầng chính là chìa khóa để Thanh Ba biến tiềm năng thành động lực, vươn lên mạnh mẽ trong hành trình phát triển của một đơn vị hành chính mới.

Vĩnh Hà