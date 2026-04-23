Hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ngay từ những tháng đầu năm 2026, bức tranh kinh tế của tỉnh đã khởi sắc rõ nét với mức tăng trưởng GRDP vượt kỳ vọng, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Không chỉ là những con số ấn tượng, kết quả đạt được còn phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời cho thấy hiệu quả từ những giải pháp điều hành quyết liệt, linh hoạt của tỉnh.

Công ty TNHH JNTC vina (KCN Thuỵ Vân) chuyên sản xuất kính cường lực và linh kiện cho điện thoại di động, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Tạo đà bứt phá từ quý I

Theo số liệu từ Cục Thống kê, GRDP quý I/2026 của tỉnh ước tăng trên 10,5%, cao hơn mục tiêu Chính phủ giao. Đáng chú ý, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi đóng góp hơn 73% vào mức tăng chung. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng tới 25,56% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất, đặc biệt ở các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Đà tăng trưởng này không chỉ đến từ nội lực doanh nghiệp mà còn là kết quả của quá trình cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cũng như sự gia tăng nhanh chóng của dòng vốn đầu tư mới. Nhiều dự án quy mô lớn được triển khai đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn nền kinh tế.

Ở khu vực thương mại, dịch vụ, thị trường tiếp tục duy trì sức mua ổn định, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I ước đạt gần 37.000 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ tăng 13,2%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 6,2%; lữ hành tăng 15,8%. Hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa đều ghi nhận mức tăng từ 10-15%, phản ánh sự phục hồi đồng đều của các lĩnh vực dịch vụ. Lĩnh vực xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng khi tổng kim ngạch đạt gần 35,9 tỷ USD, đưa Phú Thọ vào nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực sản xuất và hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế địa phương. Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì đà phát triển ổn định.

Bức tranh kinh tế vĩ mô của tỉnh tiếp tục giữ được sự ổn định. Tổng thu ngân sách Nhà nước quý I đạt 17,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 29,4% dự toán năm, cho thấy khả năng điều hành tài chính hiệu quả. Hoạt động ngân hàng bám sát chỉ đạo, mặt bằng lãi suất ổn định, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi. Đặc biệt, thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn nổi bật. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 29,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn FDI đạt khoảng 704 triệu USD, gấp hơn 7 lần cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư trong nước đạt hơn 9,6 nghìn tỷ đồng, tăng gần 40%. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 72,8% – một chỉ dấu quan trọng cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng được củng cố. Song hành với phát triển kinh tế, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế được duy trì ổn định; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Quyết tâm giữ vững đà tăng trưởng

Trên nền tảng những kết quả tích cực đã đạt được, Phú Thọ xác định tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Trọng tâm là thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời cụ thể hóa các định hướng lớn từ Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, tỉnh tiếp tục ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng; đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, hướng tới các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn. Công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp được đẩy nhanh; các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được kịp thời tháo gỡ nhằm sớm đưa dự án vào hoạt động. Theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm, tỉnh tiếp tục thành lập các đoàn công tác do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm; kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là các dự án đầu tư công, hạ tầng giao thông và hạ tầng khu công nghiệp. Việc tăng cường kiểm tra thực địa, chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” đã góp phần quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng ngay từ những tháng đầu năm.

Cùng với đó, việc huy động và phân bổ nguồn lực được thực hiện linh hoạt, hiệu quả; ưu tiên vốn cho các công trình trọng điểm, có sức lan tỏa. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp; xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý. Không chỉ tập trung cho tăng trưởng, tỉnh còn chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; quản lý chặt chẽ tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Với nền tảng vững chắc từ quý I cùng quyết tâm chính trị cao và các giải pháp đồng bộ, Phú Thọ đang hội tụ đầy đủ điều kiện để tăng tốc trong những quý tiếp theo, tạo bứt phá mạnh mẽ, hướng tới hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Lệ Oanh