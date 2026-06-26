Hương vị truyền thống Đất Tổ vươn xa

Thịt chua từ lâu đã trở thành món ăn mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Mường ở Phú Thọ. Trải qua nhiều thế hệ lưu truyền, món ăn dân dã ấy không chỉ hiện diện trong bữa cơm gia đình mà còn trở thành đặc sản nổi tiếng của vùng đất cội nguồn. Trong hành trình đưa hương vị quê hương đến với thị trường rộng lớn hơn, các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh đang góp phần quan trọng bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống gắn với phát triển kinh tế địa phương.

Người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm thịt chua của Trường Foods tại điểm bán, thể hiện sự tin tưởng đối với đặc sản mang đậm hương vị Đất Tổ.

Thịt chua có nguồn gốc từ tập quán chế biến và bảo quản thực phẩm của đồng bào Mường. Từ những nguyên liệu quen thuộc như thịt lợn và thính gạo rang, qua quá trình lên men tự nhiên, người dân đã tạo nên món ăn có vị chua thanh đặc trưng, hòa quyện cùng hương thơm của các loại gia vị truyền thống. Không cầu kỳ về nguyên liệu nhưng để tạo nên một sản phẩm thơm ngon, hấp dẫn lại đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ và kinh nghiệm trong từng công đoạn chế biến.

Theo thời gian, thịt chua không chỉ là món ăn quen thuộc của người dân địa phương mà còn trở thành đặc sản được nhiều du khách lựa chọn mỗi khi đến với Phú Thọ. Sự phát triển của thị trường cùng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đặt ra yêu cầu mới đối với các cơ sở sản xuất trong việc vừa giữ gìn hương vị truyền thống, vừa đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại.

Là một trong những đơn vị gắn bó nhiều năm với nghề sản xuất thịt chua, Trường Foods đã từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất theo hướng chuyên nghiệp. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến, đóng gói đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm. Nguồn thịt lợn được lựa chọn từ các cơ sở chăn nuôi đạt tiêu chuẩn VietGAP, bảo đảm chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Quy trình chế biến được thực hiện theo hướng khép kín, kiểm soát nghiêm ngặt các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cùng với việc giữ gìn công thức truyền thống, doanh nghiệp còn đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất. Việc đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại giúp nâng cao năng suất, kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm, đồng thời vẫn giữ được hương vị đặc trưng vốn có của thịt chua Phú Thọ.

Chị Trần Thị Phượng Thư, Phó Giám đốc Công ty CP Lita Foods cho biết: “Chúng tôi luôn xác định chất lượng là yếu tố cốt lõi để xây dựng thương hiệu. Mục tiêu lớn nhất là đưa sản phẩm truyền thống của quê hương đến với đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước, đồng thời góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Đất Tổ”.

Dây chuyền sản xuất hiện đại góp phần nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm cho sản phẩm thịt chua.

Ứng dụng công nghệ và máy móc hiện đại vào sản xuất, nâng cao giá trị của sản phẩm thịt chua.

Thực tế cho thấy, việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản địa phương không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Mỗi sản phẩm thịt chua được đưa ra thị trường không đơn thuần là một mặt hàng thực phẩm mà còn chứa đựng câu chuyện về vùng đất, con người và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Nhờ sự quan tâm đầu tư về chất lượng, mẫu mã và hệ thống phân phối, thịt chua Phú Thọ ngày càng được nhiều người tiêu dùng biết đến. Sản phẩm thường xuyên xuất hiện tại các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại, các sự kiện quảng bá đặc sản vùng miền và trở thành lựa chọn của nhiều du khách khi đến với Đất Tổ.

Việc đưa một món ăn truyền thống vươn ra thị trường rộng lớn hơn đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn giá trị văn hóa và đổi mới phương thức sản xuất. Trong hành trình đó, những doanh nghiệp như Trường Foods đang góp phần khẳng định tiềm năng của các sản phẩm đặc sản địa phương khi được đầu tư bài bản, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Từ món ăn dân dã của đồng bào Mường, thịt chua Phú Thọ đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Hành trình ấy không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho các cơ sở sản xuất địa phương mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất cội nguồn đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Giữa nhịp sống hiện đại, hương vị mộc mạc của thịt chua vẫn là sợi dây kết nối với những giá trị truyền thống được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Sản phẩm thịt chua ống nứa của Trường Foods kết hợp giá trị truyền thống với mẫu mã hiện đại .

Hạnh Thúy