Huy động mọi nguồn lực, tạo đột phá, xây dựng phường Thanh Miếu phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị văn minh, hiện đại

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thanh Miếu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình của một đơn vị hành chính mới, được hình thành trên cơ sở sáp nhập 5 phường, xã: Thanh Miếu, Tiên Cát, Thọ Sơn, Bạch Hạc, Sông Lô. Việc hợp nhất không chỉ mở rộng địa giới hành chính mà còn tạo nền tảng để phát huy tiềm năng, thế mạnh tổng hợp, hướng tới mục tiêu xây dựng phường Thanh Miếu phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Một góc phường Thanh Miếu từ trên cao.

Thành quả một chặng đường

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ các phường, xã trước sáp nhập chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả nổi bật. Sau 5 năm, đã thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển sau hợp nhất.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Việc quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh được triển khai đồng bộ, sát thực tiễn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân. Công tác đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng như “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, gắn với đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Kết quả, tỷ lệ đảng viên hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 96%.

Bám sát định hướng chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy các phường, xã trước sáp nhập tập trung đánh giá đúng thực tiễn, từ đó triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, chú trọng thực hiện ba khâu đột phá: Đầu tư kết cấu hạ tầng; phát triển dịch vụ; xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Chính từ những định hướng ấy, diện mạo trên địa bàn từng bước thay đổi, KT - XH khởi sắc, tạo nền tảng quan trọng cho một Thanh Miếu mới giàu tiềm năng phát triển.

Với tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2020 - 2025 ước đạt hơn 15.200 tỷ đồng, nhiều công trình hạ tầng KT - XH trên địa bàn được ưu tiên xây dựng như: Giao thông, trường học, thiết chế văn hóa, cảnh quan đô thị... Thương mại, dịch vụ trên địa bàn tăng nhanh cả về quy mô, ngành nghề, thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Toàn phường có trên 1.600 hộ kinh doanh cá thể, gần 800 doanh nghiệp và công ty tư nhân hoạt động thường xuyên, đóng góp tích cực vào ngân sách. Đặc biệt, các mô hình dịch vụ đặc thù được hình thành và mở rộng, điển hình như tuyến phố ẩm thực Tiên Dung; trung tâm thương mại và các cụm dịch vụ tại các tuyến phố chính. Trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ văn hóa tâm linh, các cụm di tích lịch sử và lễ hội như đền Tam Giang, chùa Đại Bi, đình Bạch Hạc, các lễ hội bơi chải, lễ hội rước nước, hội thi giã bánh dày, nấu cơm thi... bước đầu hình thành điểm đến du lịch văn hóa cộng đồng mang tính đặc trưng riêng.

Khâu đột phá về xây dựng đô thị văn minh, hiện đại được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác quy hoạch và xây dựng hạ tầng theo hướng xanh, bền vững được chú trọng, ưu tiên phát triển không gian công cộng, cây xanh và các công trình thân thiện với môi trường, từng bước tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp.

Văn hóa - xã hội trên địa bàn phường có sự phát triển toàn diện. Công tác giáo dục được chú trọng, hệ thống trường lớp được đầu tư đồng bộ, 20/20 trường học đạt chuẩn quốc gia. Thiết chế văn hóa được đầu tư khai thác hiệu quả; các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, tạo sự gắn kết trong cộng đồng. Chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,55% năm 2021 xuống còn 0,27% năm 2025; hộ cận nghèo giảm từ 0,56% xuống 0,35%, góp phần đảm bảo mục tiêu giảm nghèo bền vững. Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành có nhiều chuyển biến. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Những kết quả, thành tựu đạt được trong 5 năm qua là nền tảng quan trọng, tạo thế và lực mới cho sự phát triển của phường Thanh Miếu trong thời gian tới.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Thanh Miếu đặt ra mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy truyền thống lịch sử, tinh thần đoàn kết, đổi mới trên tất cả các lĩnh vực. Xây dựng phường Thanh Miếu trở thành một trong những trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch của tỉnh và của vùng; có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân làm động lực và nguồn lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trở thành một trong những địa điểm trung tâm tổ chức các sự kiện của tỉnh, quốc gia nhất là về văn hoá, thể thao. Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa - lịch sử để phát triển Thanh Miếu trở thành một “điểm đến văn hóa”; nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống của Nhân dân; xã hội phát triển hài hòa, môi trường sinh thái trong lành, đáng sống. Quốc phòng - an ninh được củng cố, giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý hành chính hướng tới xây dựng phường thông minh, vận hành trên nền tảng dữ liệu số đồng bộ. Xây dựng chính quyền phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, nhanh - hiệu quả - minh bạch.

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững, phường Thanh Miếu xác định tập trung vào hai khâu đột phá mang tính chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ cho giai đoạn tới. Cụ thể, khâu đột phá thứ nhất là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại, từ đó góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng sống cho Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển KT - XH, đồng thời thu hút đầu tư, phát huy hiệu quả sử dụng đất và không gian đô thị.

Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng phục vụ, kết hợp chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và điều hành. Việc triển khai chính quyền số không chỉ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, mà còn tạo môi trường làm việc hiện đại, xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện - chuyên nghiệp - hiệu quả, phù hợp với mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số tại địa phương. Đây cũng là bước cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đại hội Đảng bộ phường Thanh Miếu nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc quan trọng, là sự kiện chính trị đặc biệt, đánh dấu giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập. Đây là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho chặng đường phía trước với tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao. Từ đây, một hành trình mới được mở ra - hành trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng phường Thanh Miếu trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là một trong những trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch của tỉnh và của vùng.

Phạm Xuân Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Miếu