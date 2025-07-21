Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Nông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Tam Nông phát triển nhanh, bền vững

Xã Tam Nông được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba đơn vị hành chính, gồm các xã, thị trấn: Hương Nộn, Dân Quyền và Hưng Hoá của huyện Tam Nông trước đây. Với diện tích tự nhiên 28,247km2, dân số 26.412 người, xã Tam Nông hiện có 34 khu dân cư. Việc thành lập xã mới không chỉ mở rộng quy mô diện tích và dân số, mà còn tạo ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn trong công tác tổ chức, quản lý và phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng xã Tam Nông phát triển nhanh, bền vững.

Một góc xã Tam Nông nhìn từ trên cao.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, đặc biệt là cơn bão số 3 năm 2024 và sự cố sập cầu Phong Châu gây thiệt hại nặng nề, song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, sự phối hợp, hỗ trợ của các phòng, ban, ngành, sự đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Tam Nông, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ xã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn đã tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ được triển khai đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch, lựa chọn đúng người, đúng việc. Công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên được chú trọng; toàn xã hiện có 2.043 đảng viên sinh hoạt tại 71 chi bộ cơ sở và tổ chức Đảng trực thuộc; trong nhiệm kỳ, đã tổ chức kết nạp mới 65 đảng viên, thành lập 2 tổ chức Đảng ngoài nhà nước.

Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, nâng cao, triển khai sâu rộng tới từng khu dân cư với phương châm “xã chọn khu, khu chọn việc”, thực hiện thành công 127 nội dung (cấp xã 12 nội dung, khu dân cư 105 nội dung) với tổng kinh phí huy động trên 42 tỷ đồng, trong đó, Nhân dân đóng góp và nguồn huy động xã hội hoá 34,2 tỷ đồng.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả tích cực. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 5 năm là 5.534 tỷ đồng, vượt 186,74% so với mục tiêu nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 45,8 triệu đồng lên 58,6 triệu đồng/năm. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tiếp tục phát triển ổn định, tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm từ 33,9% (năm 2020) còn 24,8% (năm 2025).

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển theo hướng hàng hóa, hình thành một số mô hình sản xuất hiệu quả, đem lại giá trị kinh tế cao. Trong nhiệm kỳ, toàn xã có 6 sản phẩm được công nhận đạt OCOP 3 sao. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả, đạt nhiều kết quả nổi bật; diện mạo nông thôn đổi mới rõ nét, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao.

Kết quả thu ngân sách nhà nước đạt khá, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của xã; đến năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 260,9 tỷ đồng, vượt 108,4% so với mục tiêu nghị quyết.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Nông hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Tam Nông đặt ra khâu đột phá là: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp - dịch vụ gắn với đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trọng điểm; từng bước hoàn thiện các tiêu chí cơ bản hướng tới phát triển đô thị, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Trong đó, phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2030 đạt 280 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đến năm 2030 là 1.360 tỷ đồng; xã cơ bản không còn hộ nghèo...

Để đạt được những mục tiêu ấy, Đảng bộ xã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Trước tiên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên; xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bộ máy; phát huy tối đa năng lực của cán bộ công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và Nhân dân, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số cấp xã; nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, sử dụng phần mềm quản trị điều hành thống nhất theo chỉ đạo của tỉnh.

Phát triển công nghiệp, dịch vụ theo hướng hiện đại; hoàn thiện một số tiêu chí đô thị, tạo động lực phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp. Chăm lo tốt đời sống Nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Tiếp tục phát huy vai trò công tác tư tưởng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các tập thể và cá nhân. Tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế theo hướng phát triển nhanh, bền vững. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, kết hợp với nông nghiệp trải nghiệm. Khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật, giá trị gia tăng cao như công nghiệp hỗ trợ, vật liệu xây dựng mới, điện tử. Đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ hiện đại. Khuyến khích đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, dịch vụ vận tải - logistics... Phát triển văn hóa, xây dựng con người Tam Nông toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, năng lực sáng tạo gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới thông minh...

Quách Hải Lý - Bí thư Đảng ủy xã Tam Nông