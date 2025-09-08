Huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Xác định đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một trong những đột phá chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội bền vững. Thời gian qua, tỉnh ta đã tập trung huy động mọi nguồn lực cho phát triển hạ tầng giao thông. Nhờ đó, hạ tầng giao thông của tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ theo hướng đồng bộ, hiện đại, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng, miền.

Hệ thống hạ tầng giao thông hiện có của tỉnh được tiếp tục quản lý thực hiện theo quy hoạch các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình (trước sáp nhập) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh. Trên địa bàn tỉnh hiện có ba loại hình là đường bộ, đường thủy nội địa và đường sắt.

Quốc lộ 32 được đầu tư mở rộng theo hướng đồng bộ, hiện đại

Sau sáp nhập, Sở Xây dựng đã kiểm tra, rà soát các quy hoạch, kế hoạch, tổng hợp gửi Sở Tài chính danh mục 72 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 81.088,1 tỷ đồng. Đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 bao gồm 12 dự án trọng điểm có tính chất kết nối, tác động liên vùng và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tập trung của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cần ưu tiên sớm triển khai đầu tư; 14 dự án đã được cấp có thẩm quyền của tỉnh Vĩnh Phúc (trước sáp nhập) phê duyệt chủ trương đầu tư.

8 dự án đã được UBND tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập) quyết định bố trí vốn chuẩn bị đầu tư: Dự án đường giao thông liên vùng kết nối phường Việt Trì với Phường Hoà Bình; dự án cải tạo, mở rộng Quảng trường Hùng Vương và xây dựng công trình tháp Hùng Vương; xây dựng cầu Cao Phong qua sông Lô và đường kết nối các phường Trung tâm tỉnh Phú Thọ với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại nút giao IC6; đường giao thông kết nối liên vùng từ đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa đến Quốc lộ 6 và đường cao tốc CT.03 đoạn qua tỉnh Hòa Bình; dự án đầu tư xây dựng tuyến giao thông kết nối từ đê Tả sông Hồng đến cầu Vân Phúc; dự án xây dựng đường vành đai 5 thủ đô đoạn từ cầu Vĩnh Thịnh đến nút giao IC5 cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đầu tư đoạn tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km0 - Km19); nâng cấp, mở rộng đường trục Bắc - Nam đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ đường Vành đai 2 phường Vĩnh Yên đến xã Tam Đảo; dự án xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Phú Thọ,...

Tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua xã cao Sơn đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

Trung tuần tháng 8, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, gồm: Dự án đường kết nối Việt Trì - Hòa Bình; Dự án Đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư; Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, tuyến đường kết nối Việt Trì - Hòa Bình.

Yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương xây dựng các phương án để xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất, trong đó tập trung phân tích kỹ lưỡng về hướng tuyến cơ bản, quỹ đất, tổng mức đầu tư; lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm trong phát triển đường giao thông. Từng phương án phải nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai dự án và phải có phương án triển khai cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo chất lượng công trình.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư với tổng mức đầu tư 10.475 tỷ đồng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình và các địa phương có dự án đi qua thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng.

Quốc lộ 6 được mở rộng đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế xã hội

Đối với Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc phối hợp với các xã, phường huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc quyết liệt để đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng liền mạch cho đơn vị thi công và quyết tâm hoàn thành tuyến phía Bắc đoạn từ QL2C đến đường Hợp Thịnh - Đạo Tú xong trước ngày 31/12/2025, thông toàn tuyến trong tháng 8/2026.

Có thể thấy, việc tỉnh đã và đang tập trung nguồn lực ưu tiên phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, đặc biệt là giao thông kết nối vùng và các dự án giao thông trọng điểm là chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tế khi coi đây là một trong những đột phá chiến lược trong phát triển hạ tầng nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Đinh Thắng