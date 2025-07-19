Huy động tối đa lực lượng cứu nạn và hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ lật tàu du lịch ở Vịnh Hạ Long

Tối 19/7, đồng chí Trần Hồng Hà, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn công tác của Trung ương trực tiếp về tỉnh Quảng Ninh để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Trước đó, vào hồi 12h55’ ngày 19/7, tàu Vịnh Xanh 58 BKS QN-7105 chở 48 khách và 5 thuyền viên xuất Bến thủy nội địa Du thuyền Sun Group đi thăm quan tuyến 2 (hang Sửng Sốt – Đảo Ti Top). Đến 13h30’ tàu gặp giông bất ngờ, đến 14h05’ tàu mất tín hiệu GPS.

Tỉnh Quảng Ninh đã huy động tối đa các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh, Cảng vụ đường thuỷ nội địa, Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Kiểm ngư và 1 doanh nghiệp chuyên thực hiện trục vớt... trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng phối hợp, khẩn trương tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; đồng thời, tỉnh Quảng Ninh và Quân khu 3 đã thống nhất thành lập Sở Chi huy tiền phương tại Hải đội Biên phòng 2, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại được triển khai xuyên đêm.

Tính đến 21h00' đã tìm kiếm cứu nạn được 38 người, gồm cả khách và thuyền viên (trong đó: 10 người còn sống và 28 người tử vong); những nạn nhân được đưa vào bệnh viện sức khoẻ đã ổn định. Bước đầu tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong 25 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 8 triệu đồng/người; đồng thời, bố trí nơi ở và hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn nghỉ cho gia đình nạn nhân khi ở Quảng Ninh.

Văn Lang