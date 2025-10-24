Huy động trên 6.603 tỷ đồng đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, tỉnh Phú Thọ sẽ huy động trên 6.603 tỷ đồng; trong đó 4.530 tỷ đồng vốn đầu tư công, 2.072 tỷ đồng vốn sự nghiệp nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều công trình nước tự chảy được đầu tư tại xã Yên Sơn

Nguồn vốn sẽ được ưu tiên đầu tư cho các dự án trọng điểm như hạ tầng giao thông, y tế, trường học, công trình sinh hoạt, nước sạch, hỗ trợ sinh kế, định cư, phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số.

Riêng năm 2026, tỉnh dự kiến huy động hơn 1.300 tỷ đồng để tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết như nhà ở, đất ở, sản xuất, y tế, giáo dục và nâng cao thể trạng đồng bào. Trong đó, ngân sách Trung ương tiếp tục là nguồn lực chính; ngân sách địa phương được bố trí theo tỷ lệ phù hợp, đảm bảo triển khai đầy đủ các dự án và nội dung thành phần.

Học sinh trường mầm non Thạch Kiệt được sử dụng nước hợp vệ sinh

Tỉnh cũng kiến nghị tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính hiện hành, cho phép kéo dài giải ngân các nguồn vốn chưa sử dụng hết trong năm sang năm tiếp theo, cũng như điều chỉnh linh hoạt giữa các dự án trong cùng một chương trình. Đồng thời tỉnh cũng sẽ ban hành hướng dẫn tổng thể từ đầu kỳ kế hoạch, giúp triển khai đồng bộ, thống nhất trên toàn địa bàn; đề xuất phân định lại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phù hợp với thực tế mới, sau khi sáp nhập cấp xã, nhằm đảm bảo chính sách đầu tư sát với nhu cầu phát triển.

Thúy Hằng