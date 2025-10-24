Dân tộc - Tôn giáo
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Huy động trên 6.603 tỷ đồng đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, tỉnh Phú Thọ sẽ huy động trên 6.603 tỷ đồng; trong đó 4.530 tỷ đồng vốn đầu tư công, 2.072 tỷ đồng vốn sự nghiệp nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Huy động trên 6.603 tỷ đồng đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Nhiều công trình nước tự chảy được đầu tư tại xã Yên Sơn

Nguồn vốn sẽ được ưu tiên đầu tư cho các dự án trọng điểm như hạ tầng giao thông, y tế, trường học, công trình sinh hoạt, nước sạch, hỗ trợ sinh kế, định cư, phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số.

Riêng năm 2026, tỉnh dự kiến huy động hơn 1.300 tỷ đồng để tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết như nhà ở, đất ở, sản xuất, y tế, giáo dục và nâng cao thể trạng đồng bào. Trong đó, ngân sách Trung ương tiếp tục là nguồn lực chính; ngân sách địa phương được bố trí theo tỷ lệ phù hợp, đảm bảo triển khai đầy đủ các dự án và nội dung thành phần.

Huy động trên 6.603 tỷ đồng đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Học sinh trường mầm non Thạch Kiệt được sử dụng nước hợp vệ sinh

Tỉnh cũng kiến nghị tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính hiện hành, cho phép kéo dài giải ngân các nguồn vốn chưa sử dụng hết trong năm sang năm tiếp theo, cũng như điều chỉnh linh hoạt giữa các dự án trong cùng một chương trình. Đồng thời tỉnh cũng sẽ ban hành hướng dẫn tổng thể từ đầu kỳ kế hoạch, giúp triển khai đồng bộ, thống nhất trên toàn địa bàn; đề xuất phân định lại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phù hợp với thực tế mới, sau khi sáp nhập cấp xã, nhằm đảm bảo chính sách đầu tư sát với nhu cầu phát triển.

Thúy Hằng


Thúy Hằng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế miền núi Thống Nhất Đầu tư công Hạ tầng giao thông Sự nghiệp Tinh thần
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long