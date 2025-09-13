{title}
Ngày 12/9, Đại lý 3S Hyundai Hòa Bình cùng đại lý Hyundai Long Biên và Hyundai Lê Văn Lương đã tổ chức chương trình "Hyundai nâng bước em tới trường”.
Đây là chương trình thiện nguyện do Công ty cổ phần Thành An - Hyundai Hòa Bình cùng Hyundai Long Biên và Hyundai Lê Văn Lương tổ chức, cùng sự hỗ trợ của Công ty cổ phần Hyundai Thành Công Việt Nam trên tinh thần chia sẻ phần nào những khó khăn vất vả và góp một phần nhỏ cho việc nâng cao chất lượng bán trú cũng như giảng dạy và học tập của thầy và trò của Trường PTDT bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Dân, xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ.
Chương trình dành tặng nhiều phần quà như tivi, máy tính, tiền mặt cho học sinh khó khăn, tổng trị giá quà tặng hơn 180 triệu đồng. Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng là nguồn động viên, hỗ trợ quý báu với thầy trò của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Dân, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần tương thân tương ái, sự nhân văn của Hyundai Hòa Bình và TC Motor đồng hành cùng chương trình "Hyundai nâng bước em tới trường”.
Ông Vương Duy Trọng - Đại diện Hyundai Hòa Bình chia sẻ: “Năm qua, doanh nghiệp phải đối diện với rất nhiều thách thức. Tuy vậy, với tinh thần sẻ chia, mong muốn mang đến một chút ý nghĩa cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của nhà trường, công ty cùng các cán bộ công nhân viên vẫn chung tay để chăm lo, hỗ trợ giúp nhà trường cải thiện được phần nào cơ sở vật chất”.
