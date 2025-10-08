In bao lì xì Tết 2026: Từ phong tục truyền thống đến xu hướng thương hiệu hiện đại

Còn chưa đầy nửa năm nữa là đến Tết Bính Ngọ 2026, thị trường sản phẩm phục vụ Tết đã bắt đầu sôi động. Bên cạnh bánh kẹo, quà biếu hay lịch Tết, bao lì xì tiếp tục là mặt hàng không thể thiếu, được cả người tiêu dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Ngày nay, thay vì mua bao lì xì có sẵn ngoài thị trường, xu hướng in bao lì xì Tết theo yêu cầu đang được ưa chuộng, nhất là nhóm doanh nghiệp muốn tạo dấu ấn thương hiệu riêng biệt.

In bao lì xì Tết Bính Ngọ 2026

Công ty Rubik cung cấp dịch vụ thiết kế & in ấn bao lì xì sang trọng, độc đáo, thể hiện trọn vẹn dấu ấn thương hiệu

Ý nghĩa của bao lì xì trong văn hóa Tết

Trong văn hóa Việt Nam, lì xì tượng trưng cho sự may mắn, sức khỏe, tài lộc và khởi đầu suôn sẻ cho một năm mới. Theo đó cả người nhận và người tặng phong bao đều nhận những điều tốt đẹp trong năm mới.

- Với cá nhân, lì xì là lời chúc giản dị nhưng ấm áp, gắn kết tình thân và mang đến niềm vui cho cả người trao lẫn người nhận.

- Với doanh nghiệp, in bao lì xì đã trở thành một công cụ truyền thông thương hiệu. Mỗi phong bao được trao đi chính là cách doanh nghiệp gửi lời chúc may mắn và hình ảnh thương hiệu đến khách hàng, nhân viên, đối tác.

Bao lì xì tượng trưng cho lời chúc may mắn trong mỗi dịp Tết đến

Phong tục lì xì và sự thay đổi theo thời gian

Ngày trước, bao lì xì thường có thiết kế đơn giản với hoa mai, hoa đào, chữ Phúc, Lộc, Thọ hay vài câu chúc vàng trên nền đỏ. Người nhận vui vì lời chúc, còn hình thức chỉ mang tính minh họa.

Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội và gu thẩm mỹ ngày càng tinh tế của người tiêu dùng, phong bao đã trở thành một “món quà nhỏ” được chăm chút kỹ lưỡng từ chất liệu, màu sắc, kỹ thuật in đến thông điệp.

Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp lựa chọn in bao lì xì theo yêu cầu, biến sản phẩm này thành phương tiện thể hiện cá tính, gu thẩm mỹ và là công cụ kết nối thương hiệu với khách hàng.

Bao lì xì doanh nghiệp in theo yêu cầu được chăm chút về chất liệu, màu sắc và kỹ thuật in

Xu hướng in bao lì xì Tết 2026: Khi truyền thống gặp gỡ hiện đại

Năm Bính Ngọ 2026, linh vật ngựa trở thành nguồn cảm hứng chủ đạo cho nhiều thiết kế bao lì xì. Với ý nghĩa tượng trưng cho sức mạnh, sự bứt phá và thành công, hình ảnh “mã đáo thành công” không chỉ mang giá trị phong thủy mà còn là lời chúc đầy may mắn dành cho người nhận.

Theo ghi nhận từ các đơn vị thiết kế và in ấn tại TP.HCM, thị trường bao lì xì năm nay đang định hình 3 xu hướng nổi bật:

1. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

Không chỉ dừng lại ở những hình ảnh quen thuộc như hoa mai, hoa đào, in bao lì xì Tết 2026 sẽ mang tính sáng tạo cao hơn khi phối hợp biểu tượng ngựa với hoa văn dân gian cách điệu. Gam màu cũng đa dạng, từ sắc đỏ vàng truyền thống đến các tông pastel nhẹ nhàng hoặc metallic sang trọng, đáp ứng thị hiếu thẩm mỹ của cả người trẻ lẫn doanh nghiệp.

2. Kỹ thuật in cao cấp tạo dấu ấn

Các kỹ thuật như ép kim, ép nhũ, in UV định hình đang được ưa chuộng nhằm mang lại hiệu ứng ánh sáng bắt mắt và cảm giác sang trọng. Những chi tiết nổi, bóng hoặc lấp lánh giúp bao lì xì trở thành món quà “đáng sưu tầm”.

3. Cá nhân hóa cho thương hiệu

Với doanh nghiệp, bao lì xì ngày nay được xem là một kênh truyền thông hữu ích. Việc in logo, slogan, màu sắc nhận diện vào thiết kế giúp thương hiệu xuất hiện một cách tự nhiên, gần gũi trong đời sống khách hàng, đồng thời thể hiện sự đầu tư chỉn chu và tinh tế trong từng chi tiết.

Xu hướng in bao lì xì Tết kết hợp truyền thống với hiện đại

Rubik – Đơn vị in bao lì xì Tết uy tín tại TP.HCM

Trước nhu cầu gia tăng mạnh mẽ, các đơn vị in ấn đã nhanh chóng tung ra bộ sưu tập bao lì xì cho Tết Bính Ngọ 2026. Trong số đó, Rubik được nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM tin tưởng lựa chọn nhờ thế mạnh về thiết kế sáng tạo và công nghệ in hiện đại:

- Đa dạng mẫu mã: từ truyền thống đến hiện đại, từ phân khúc phổ thông đến cao cấp.

- Thiết kế sáng tạo: cập nhật xu hướng Tết 2026, thiết kế cá nhân hóa, in logo theo yêu cầu doanh nghiệp.

- Công nghệ in hiện đại: ép kim, in nổi, dập chìm, phủ UV, cán mờ... mang lại độ sắc nét, sang trọng.

- Dịch vụ toàn diện: không chỉ in bao lì xì, Rubik còn hỗ trợ thiết kế logo, hộp quà Tết, thiệp chúc Tết, tem nhãn...

- Đáp ứng cả B2C và B2B: từ số lượng nhỏ đến doanh nghiệp đặt hàng số lượng lớn.

Rubik in bao lì xì theo yêu cầu giá rẻ tại TP.HCM

